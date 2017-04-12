Одобренный к съёмкам в марте прошлого года мини-сериал «Доверие» от кабельного канала FX и Дэнни Бойла («На игле», «Миллионер из трущоб») формирует свой актёрский состав — первым в списке стал Дональд Сазерленд (фильмы «Гордость и предубеждение», «Голодные игры»).

Десятисерийная сатирическая драма, основанная на реальных событиях, расскажет о похищении внука нефтяного магната Жана Поля Гетти. В 1973 году в Риме выкрали юного Джона Пола Гетти III и потребовали за парня многомиллионный выкуп. К недоумению похитителей, никто из родных не кинулся спасать подростка. Итальянская полиция посчитала инцидент розыгрышем и отказалась начать расследование; отец Пола пребывал в героиновом раю в Лондоне и не подходил к телефону; дед (Дональд Сазерленд) был слишком занят тем, что наслаждался радостями жизни в одном из английских поместий в окружении любовниц. Дело до случившегося было только матери Пола, но увы, за душой у неё не было ни гроша.

Бойл режиссирует сериал по сценарию своего старого знакомого Саймона Бофоя («127 часов»). Оба выступают исполнительными продюсерами проекта наряду с Кристианом Колсоном. Производство курируют FX Productions, Cloud Eight Films, Decibel Films и Snicket Films Limited. Съёмки начнутся в июне и пройдут в Лондоне и Риме. Премьера запланирована на январь 2018 года.