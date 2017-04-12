Интересная рекламная акция для поддержки сериала «Молодой Папа» — актёр Джуд Лоу согласился исполнить роль молодого Дамблдора в «Фантастических тварях 2». Студия Warner Bros. Pictures официально подтвердила назначение актёра.

Альбус Дамблдор в исполнении Лоу, разумеется, ещё не будет директором школы чародейства и волшебства Хогвартс, как его знали по книгам с Гарри Поттером. За несколько десятилетий до его карьерного повышения, Дамблдор был профессором Трансфигурации. Также он был современником Геллерта Гриндевальда (Джонни Депп) — харизматического тёмного волшебника, считавшего, что маги должны править магглами.

Джоан Роулинг, написавшая свой первый сценарий для фильма «Фантастические твари и где они обитают», сочинила сюжет продолжения. Разумеется, история главного героя — Ньюта Саламандера (Эдди Редмэйн) — станет ещё мрачнее и опаснее, а остальные персонажи будут вынуждены выбирать стороны в грядущем конфликте.

Кино режиссирует Дэвид Йейтс, снявший первую часть. Товарищ, естественно, в восторге, поскольку Лоу — феноменально талантливый актёр, который обязательно передаст все грани характера молодого Альбуса Дамблдора в это непростое для него время. Разумеется, передаст.

У мистера Лоу имеется парочка номинаций на «Оскар» и одна BAFTA.

Съёмки фильма стартуют летом этого года и пройдут в Англии и Франции, премьера назначена на 16 ноября 2018 года. «Фантастические твари и где они обитают» вышли в прошлом году и собрали $ 813 млн по всему миру.