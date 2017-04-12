Потоковый сервис Hulu продолжит рассказывать о сектантах, одобрив продление на третий сезон сериала «Путь». В продолжение войдут тринадцать свежих эпизодов.

Психологическая драма повествует о новом религиозном движении мейеристов, процветающем в одном из американских штатов и привлекающем в свои ряды людей из различных социальных слоёв. Во главе секты стоит её неофициальный лидер — харизматичный, жаждущий власти Кэл Робертс. Главный герой Эдди Лэйн — один из ревностных приверженцев культа, в котором состоит вся его семья, — с некоторых пор начинает сомневаться в учении.

В третьем сезоне сериала «Путь» к своим ролям вернутся Аарон Пол («Во все тяжкие»), Мишель Монаган («Настоящий детектив»), Хью Дэнси («Ганнибал»), Эмма Гринвелл («Бесстыдники»), Кайл Аллен, Ливэн Рамбин, Пол Джеймс, Рокмонд Данбар и другие.

Шоураннером и главным сценаристом проекта значится Джессика Голдберг («Родители»). Вдобавок она вступает исполнительным продюсером наравне с Джейсоном Катимсом и Мишель Ли. Производственный процесс курируют Universal Television и True Jack Productions.