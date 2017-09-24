Новости сериалов — лучшее за неделю

HBO и Дэймон Линделоф официально взялись за многосерийных «Хранителей» — кабельный канал заказал съёмки пилотного эпизода.
«Каратель» — трейлер — отличная заявка на звание самой удачной экранизации истории о Фрэнке Касле.
Объявлены лауреаты премии «Эмми 2017» — победили сильные и независимые женщины.
«Благие знамения» — промо-фото — Азирафель и Кроули явили миру свои телевизионные лики.
The CW перезапускает сериал «Сабрина — маленькая ведьма» — обещают очень мрачный вариант истории.
Джордан Пил продюсирует драму об охоте на нацистов — в основу сериала легли реальные события.
Фэнтезийный детектив «Агентство „Локвуд и компания“» Джонатана Страуда уходит на малые экраны — за дело берётся продюсерская компания, работавшая над кинотрилогией «Кровь и мороженое».
Индира Варма сыграет в «Карнавальной шумихе» — актрисе вновь придётся сыграть сильную, властную даму.
«Хэппи!» — кадры и дата выхода — сериал выходит на экраны в начале декабря
Порнодрама «Двойка» получила второй сезон — канал HBO целиком доверяет творческому чутью авторов «Прослушки».