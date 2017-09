Ченнинг Татум спродюсирует сериал про биполярное расстройство

Компания Free Association Ченнинга Татума («Мачо и ботан», «Удача Логана») планирует экранизацию книги Зака Макдермотта «Горилла и птичка: Воспоминание о безумии и материнской любви» (Gorilla and the Bird: A Memoir of Madness and a Mother’s Love).

Опубликованные буквально на днях (26 сентября) мемуары повествуют о личной борьбе автора с биполярным расстройством — болезнью, от которой страдают порядка 6 млн американцев. Макдермотт (горилла), некогда чрезвычайно успешный государственный защитник, пытается после жуткого нервного срыва вернуть себе здравый ум с помощью единственного человека, который от него не отказался, — его матери (птичка). Эта героическая женщина в одиночку вырастила троих детей, преодолев бедность и домашнее насилие, и стала опорой для сына в борьбе с недугом.

На долгом и мучительном пути к выздоровлению Зак возомнит себя звездой реалити-шоу о собственной жизни и угодит в психушку, получит секретные сообщения от телевизора, пробежится голышом по кукурузному полю, подружится с бывшим «морским котиком» и его болтливой обезьянкой и увидит Деву Марию в завитках собственных волос.

Адаптацией литературного первоисточника займётся Брайан Сайп («Разрушение»), который вдобавок выступит исполнительным продюсером проекта наравне с Татумом, Макдермоттом, Эндрю Шнайдером («Клан Сопрано», «Подпольная империя»), Рейдом Каролином («Супер Майк»), Питером Кирнаном («Товарищ детектив»), Робин Шварц, Марком Тёртлтаубом и Питером Сарафом.