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Первоисточники: deadline.comwww.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Ченнинг Татум спродюсирует сериал про биполярное расстройство

Компания Free Association Ченнинга Татума («Мачо и ботан», «Удача Логана») планирует экранизацию книги Зака Макдермотта «Горилла и птичка: Воспоминание о безумии и материнской любви» (Gorilla and the Bird: A Memoir of Madness and a Mother’s Love).

Опубликованные буквально на днях (26 сентября) мемуары повествуют о личной борьбе автора с биполярным расстройством — болезнью, от которой страдают порядка 6 млн американцев. Макдермотт (горилла), некогда чрезвычайно успешный государственный защитник, пытается после жуткого нервного срыва вернуть себе здравый ум с помощью единственного человека, который от него не отказался, — его матери (птичка). Эта героическая женщина в одиночку вырастила троих детей, преодолев бедность и домашнее насилие, и стала опорой для сына в борьбе с недугом.

На долгом и мучительном пути к выздоровлению Зак возомнит себя звездой реалити-шоу о собственной жизни и угодит в психушку, получит секретные сообщения от телевизора, пробежится голышом по кукурузному полю, подружится с бывшим «морским котиком» и его болтливой обезьянкой и увидит Деву Марию в завитках собственных волос.

Адаптацией литературного первоисточника займётся Брайан Сайп («Разрушение»), который вдобавок выступит исполнительным продюсером проекта наравне с Татумом, Макдермоттом, Эндрю Шнайдером («Клан Сопрано», «Подпольная империя»), Рейдом Каролином («Супер Майк»), Питером Кирнаном («Товарищ детектив»), Робин Шварц, Марком Тёртлтаубом и Питером Сарафом.

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Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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