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Первоисточники: www.comingsoon.netscreenrant.com Прямая ссылка на новость:

Линдси Горт на страже порядка в «Титанах» DC

Невзирая на стартовавшие съёмки, актёрский состав «Титанов» DC продолжает пополняться. К борьбе со злом присоединилась Линдси Горт («Дневники Кэрри», «Самозванец»), которая составит компанию ранее зачисленным в проект Брентону Туэйтсу (Найтвинг), Анне Диоп (Старфайер), Тиган Крофт (Рэйвен), Минке Келли (Голубь) и Алану Ричсону (Ястреб).

Линдси Горт досталась роль детектива полиции Эми Рорбах — одного из немногих честных копов в Бладхейвене и верной напарницы Дика Грейсона на работе и вне её. Будучи не самым значимым персонажем в комиксах, в сериале Рорбах получит достаточно экранного времени.

В центре драматической и напичканной экшеном истории — бесстрашная команда молодых будущих супергероев, ведомых сумевшим-таки выйти из тени Бэтмена Диком Грейсоном (Найтвинг).

Исполнительными продюсерами проекта числятся написавший сценарий пилота Акива Голдсман («Звёздный путь: Дискавери»), Грег Берланти, Джефф Джонс и Сара Шехтер. Производственный процесс на контроле у Warner Bros. TV. Премьера сериала намечена на следующий год в рамках запуска DC Entertainment собственного стримингового сервиса.

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Подкасты
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