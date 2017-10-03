Невзирая на стартовавшие съёмки, актёрский состав «Титанов» DC продолжает пополняться. К борьбе со злом присоединилась Линдси Горт («Дневники Кэрри», «Самозванец»), которая составит компанию ранее зачисленным в проект Брентону Туэйтсу (Найтвинг), Анне Диоп (Старфайер), Тиган Крофт (Рэйвен), Минке Келли (Голубь) и Алану Ричсону (Ястреб).

Линдси Горт досталась роль детектива полиции Эми Рорбах — одного из немногих честных копов в Бладхейвене и верной напарницы Дика Грейсона на работе и вне её. Будучи не самым значимым персонажем в комиксах, в сериале Рорбах получит достаточно экранного времени.

В центре драматической и напичканной экшеном истории — бесстрашная команда молодых будущих супергероев, ведомых сумевшим-таки выйти из тени Бэтмена Диком Грейсоном (Найтвинг).

Исполнительными продюсерами проекта числятся написавший сценарий пилота Акива Голдсман («Звёздный путь: Дискавери»), Грег Берланти, Джефф Джонс и Сара Шехтер. Производственный процесс на контроле у Warner Bros. TV. Премьера сериала намечена на следующий год в рамках запуска DC Entertainment собственного стримингового сервиса.