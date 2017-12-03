Телеовощи. Выпуск 202: Пердеть в корову

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- 26
- 2021
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:16 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:01:04 —
|Новости
|00:31:07 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:43:35 —
|«Ей это нужно позарез» — 1x01 (премьера)
|00:49:42 —
|«Невероятная миссис Мэйзел» — 1х01 (премьера)
|00:54:46 —
|«Человек из будущего» — 1x03–05
|01:00:12 —
|«Беглецы» — 1x04
|01:03:21 —
|«Последний кандидат» — 2x08
|01:07:20 —
|«Стартап» — 2x09–10 (финал сезона)
|01:16:36 —
|«Мик» — 2x08
|01:19:38 —
|«Последний магнат» – 1x07–09 (финал сериала)
|01:27:33 —
|«Холистическое детективное агентство Дирка Джентли» — 2x07
|01:32:03 —
|«Южный парк» — 21x09
|01:42:30 —
|«Робоцып» — Walking Dead Special: Look Who's Walking
|01:44:43 —
|«Готэм» — 4x05 (впечатления Ларисы и Юрия)
|01:51:23 —
|«Супергёрл» — 2x05 (впечатления Юрия)
|01:58:01 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 2x05 (впечатления Льва)
|02:04:37 —
|«Звёздный путь» — 1x06 (впечатления Юрия)
|02:12:53 —
|«Книжный магазин Блэка» — 1x01 (впечатления Ларисы)
|02:20:59 —
|«Безбожник» — 1x02–07 (финал сериала)
|02:26:57 —
|Благодарим наших спонсоров
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