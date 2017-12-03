Новости сериалов — лучшее за неделю

Съёмки шестого сезона «Карточного домика» отложены ещё на две недели — возобновить производственный процесс обещают 8 декабря.

Брайан Фуллер и Майкл Грин отказались работать над вторым сезоном «Американских богов» — по слухам, всё дело в урезании бюджета.

«Британия» — трейлер с датой выхода — мистический эпик выходит во второй половине января.

Гендиректор HBO рассказал, почему канал отказался от сериала по «Властелину колец» — как выяснилось, кабельный канал не принимал участия в гонке за правами.

Второму сезону «Ночного администратора» нашли сценариста — о возвращении в сериал актёрского состава первого сезона пока ничего не известно.

Netflix официально одобрил третий сезон «Очень странных дел» — потоковый сервис подтвердил очевидное.

Сериал о юной ведьме Сабрине перебрался с The CW на Netflix — одобрены съёмки сразу двух сезонов.

«Титаны» — промо-арт — именно так будет выглядеть телевизионный Робин в супергеройском костюме.