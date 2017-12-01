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Первоисточник: tvline.com Прямая ссылка на новость:

Netflix официально одобрил третий сезон «Очень странных дел»

Потоковый сервис Netflix сделал важное, но необязательное ввиду своей очевидности объявление — сериал «Очень странные дела» продлён на третий сезон.

Пользующийся бешеной популярностью многосерийный мистический триллер в стилистике 80-х о невероятных событиях в городке Хоукинс успел стать поп-культурным феноменом и собрать масштабную фан-базу, а потому создателей сериала Мэтта и Росса Дафферов начали донимать вопросами о продолжении задолго до того, как подоспело объявление о продлении.

Тем не менее официальная отмашка на производство получена, а значит, в скором времени творческая команда плотно засядет за разработку продолжения.

В сериале снимаются Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ной Шнапп, Джо Кири, Наталия Дайер, Шон Сэди Синк, Дакре Монтгомери и другие.

Создателями, основными сценаристами и шоураннерами проекта выступают братья Дафферы. Они же наряду с Шоном Леви числятся постоянными исполнительными продюсерами и режиссёрами сериала.

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