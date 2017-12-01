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«Двойник» — ролик о создании

Кабельный канал Starz опубликовал двухминутный ролик о создании многосерийного проекта «Двойник», где основной актёрский состав во главе с исполнителем главных ролей Дж. К. Симмонсом и создатель Джастин Маркс рассказывают, о чём пойдёт речь в сериале.

События фантастического шпионского триллера разворачиваются в современном Берлине. Рядовой служащий Говард Силк (Симмонс) погружается в мир смертельно опасных интриг и правительственных заговоров, узнав, что его ведомство охраняет вход в параллельный мир, где обитает двойник Силка — его полная противоположность. Однако только этому опасному типу в разразившемся хаосе протагонист и может довериться, чтобы остаться в живых.

В сериале снимаются Ричард Шифф, Гарри Ллойд, Стивен Ри, Назанин Бониади, Ульрих Томсен, Оливия Уильямс и другие. Маркс («Книга джунглей») значится шоураннером и сценаристом проекта. Первый эпизод снял Мортен Тильдум («Игра в имитацию»). За производством следят Anonymous Content, MRC и Gilbert Films.

Премьера первого десятисерийного сезона назначена на 21 января, а пилотный эпизод можно будет посмотреть уже 10 декабря.

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