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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Призракам» добавили шесть эпизодов и сменили шоураннера

Телеканал FOX остался доволен стартом «Призраков», которые занимают второе место среди новых комедийных сериалов нынешней осени в возрастной категории «18–49 лет». Этим достижением проект выбил себе дополнительные шесть эпизодов, тем самым увеличив общую продолжительность сезона до шестнадцати серий.

Перед нами история о том, как скептик (Крэйг Робинсон) и любитель сверхъестественного (Адам Скотт) работают на секретное исследовательское бюро, изучая вспышку паранормальной активности в Лос-Анджелесе и попутно раскрывая серьёзную тайну, грозящую гибелью всему человечеству.

В новых эпизодах FOX решил перевести проект на рельсы офисной комедии, посчитав такую идею более продуктивной. Очевидно, именно с этой целью на пост шоураннера вместо Кевина Эттена («Трудоголики») взяли Пола Либерштейна, наиболее известного как сценарист, продюсер, режиссёр и актёр сериала «Офис». Что из этого выйдет, покажет время.

Сценарием всё ещё занимается Том Гормикэн («Этот неловкий момент»). Режиссирует Джонатан Крисел («Мужчина ищет женщину»). Производственный процесс контролирует студия 20th Century Fox TV.

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