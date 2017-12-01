Мэгги Грейс (фильмы «Заложница», «Заложница 2», сериалы «Остаться в живых», «Калифрения») зачем-то подписалась на четвёртый сезон зомби-безобразия AMC «Бойся ходячих мертвецов» — приквела своего куда более успешного и вменяемого товарища.

Она присоединилась к основному актёрскому составу в лице Ким Диккенс, Фрэнка Диллэйна, Алисии Дебнем-Кери, Колмана Доминго и Денай Гарсиа, а также недавно примкнувшим к ним Гаррету Диллаханту, Дженне Эльфман и Ленни Джеймсу. Кого именно сыграет Мэгги Грейс в сериале, не сообщается.

Действие сериала разворачивается во вселенной «Ходячих мертвецов» в Лос-Анджелесе, где семьи матери-одиночки Мэдисон и разведённого учителя Трэвиса вместе пытаются выжить в нашествии злобных плотоядных тварей.

За четвёртый сезон отвечают новые шоураннеры — Эндрю Чамблисс и Йен Б. Голдберг, сменившие Дэйва Эриксона. Продюсирует по-прежнему AMC Studios. Премьера свежих эпизодов состоится в середине 2018 года, если не случится зомби-апокалипсис.