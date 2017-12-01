 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Новые игры декабря 2017: Xenoblade Chronicles 2, Seven, SpellForce 3, Finding Paradise Интервью: Seven: The Days Long Gone Ложка дёгтя: Dishonored, часть 2 Создатель «Рейда» и «Рейда 2» Гарет Эванс работает над сериалом для Cinemax Создатели «Миньонов» готовы снимать мультфильм про Супербратьев Марио
4
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Мэгги Грейс украсит собой четвёртый сезон драмы «Бойся ходячих мертвецов»

Мэгги Грейс (фильмы «Заложница», «Заложница 2», сериалы «Остаться в живых», «Калифрения») зачем-то подписалась на четвёртый сезон зомби-безобразия AMC «Бойся ходячих мертвецов» — приквела своего куда более успешного и вменяемого товарища.

Она присоединилась к основному актёрскому составу в лице Ким Диккенс, Фрэнка Диллэйна, Алисии Дебнем-Кери, Колмана Доминго и Денай Гарсиа, а также недавно примкнувшим к ним Гаррету Диллаханту, Дженне Эльфман и Ленни Джеймсу. Кого именно сыграет Мэгги Грейс в сериале, не сообщается.

Действие сериала разворачивается во вселенной «Ходячих мертвецов» в Лос-Анджелесе, где семьи матери-одиночки Мэдисон и разведённого учителя Трэвиса вместе пытаются выжить в нашествии злобных плотоядных тварей.

За четвёртый сезон отвечают новые шоураннеры — Эндрю Чамблисс и Йен Б. Голдберг, сменившие Дэйва Эриксона. Продюсирует по-прежнему AMC Studios. Премьера свежих эпизодов состоится в середине 2018 года, если не случится зомби-апокалипсис.

4 Обсудить
Темы
 
Бойся ходячих мертвецов
 29 ноябряВторому сезону «Ночного администратора» нашли сценариста 21 ноябряАлександр Скарсгард составит компанию Флоренс Пью в «Маленькой барабанщице» 15 ноябряГаррет Диллахант появится в четвёртом сезоне драмы «Бойся ходячих мертвецов»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Создатель «Ходячих мертвецов» взялся за «Хроники Амбера»
 
Новые сериалы 28 сентября — 4 октября
 
Объявлена главная героиня сериала «Звёздный путь: Дискавери»

Тоже интересно

 
Кино Рецензия и отзывы на мультфильм «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»
 
Трейлер сериала «Смертельное оружие»
 
Кино Первые кадры из фильма «Тёмная башня» повергают в шок
 
Кино Плагиат? Источники вдохновения!
 
Кино Постер фильма «Мстители: Эра Альтрона»
 
Кино «Чудо-женщина» — кадры
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика