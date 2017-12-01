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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Марк Уэбб снимет приключенческий боевик «Кровь и сокровища» для CBS

Телеканал CBS, минуя пилотную стадию, заказал съёмки тринадцатисерийного первого сезона сериала «Кровь и сокровища», премьера запланирована на лето 2019 года. Режиссировать проект позвали Марка Уэбба (фильмы «Новый Человек-паук», «500 дней лета»).

Протагонисты приключенческого боевика — блестящий знаток древностей и опытный вор, специализирующийся на кражах произведений искусства. Вдвоём им предстоит отправиться в кругосветное путешествие по следу опаснейшего террориста, который развернул свою преступную деятельность благодаря украденным сокровищам. Преследуя убийцу, «напарники» неожиданно для самих себя оказываются в центре древней битвы за человеческую цивилизацию.

Сценарий принадлежит перу авторов «Иерихона» и «Живой мишени» Мэтта Федермана и Стивена Скайи. Шоураннерами выступают Тейлор Элмор («Области тьмы») и Бен Сильверман («Марко Поло»). Все вышеперечисленные наряду с Марком Уэббом входят в команду исполнительных продюсеров проекта. Производством займётся CBS Television Studios.

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