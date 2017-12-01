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Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:

«Клятва» — тизер и постер

Криминальный боевик «Клятва» от потокового сервиса Crackle обзавёлся первым тизером и постером. Уже известна и дата премьеры сериала — проект выйдет на телеэкраны 8 марта.

Десятисерийная экшен-драма повествует о мире преступных организаций, куда попадают лишь избранные. Том Хэммонд (Шон Бин) — полицейский и вдобавок лидер известной ОПГ «Вороны», состоящей из коррумпированных копов. Нарвавшись на фэбээровца под прикрытием, Том попадает за решётку, но после отсидки намерен вернуть себе власть в банде, которой теперь заправляет его сын Стив (Райан Квантен).

Наряду с Бином и Квантеном задействованы Катрина Ло, Кваме Паттерсон, Кори Хардрикт, Арлен Эскарпета, Майкл Маларки и другие.

Создателем, шоураннером и сценаристом проекта выступает Джо Хэлпин («Гавайи 5.0»). Первый эпизод снял Джефф Т. Томас («Подозреваемый», «Почти человек»). Исполнительными продюсерами наравне с Хэлпином числятся Кёртис 50 Cent Джексон, Тодд Хоффман и Деннис Ким.

И постер:

Постеры сериала «Клятва»
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Видео Клятва
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Подкасты
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