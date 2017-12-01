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Новости ретро-игр — лучшее за неделю Гендиректор HBO рассказал, почему канал отказался от сериала по «Властелину колец» Брайан Фуллер и Майкл Грин отказались работать над вторым сезоном «Американских богов» Интервью: Seven: The Days Long Gone Рецензия и отзывы на аниме «Обитель зла: Вендетта»
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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Гендиректор HBO рассказал, почему канал отказался от сериала по «Властелину колец»

По неподтверждённым данным, в недавней гонке за правами на телеэкранизацию творческого наследия Дж. Р. Р. Толкина наряду с отхватившим приз потоковым сервисом Amazon участвовали Netflix и HBO. Сообщалось, что кабельный канал сошёл с дистанции первым, отказавшись от борьбы за право перенести вселенную «Властелина колец» на малые экраны. Однако если верить недавно появившимся официальным заявлениям главы канала, дела обстояли не совсем так — телевещательная сеть никогда и не была заинтересована в проекте. И на то есть две веские причины.

В ходе состоявшейся в среду медиаконференции IGNITION 2017, организованной новостным порталом Business Insider, генеральный директор HBO Ричард Плеплер заявил, что продюсерская компания New Line совместно с Warner Bros. сами предлагали им взяться за сериал по «Властелину колец», но получили отказ. Во-первых, канал и без того является обладателем сверхпопулярного фэнтезийного франчайза и нынче слишком занят подготовкой финальной главы телеэпопеи «Игра престолов», а также разработкой его многочисленных спин-оффов. Во-вторых, HBO предпочитает работать с интеллектуальной собственностью, целиком и полностью принадлежащей каналу и на сто процентов соответствующей его бренду.

Таким образом, если верить Плеплеру, никакой гонки за проектом не было. Вслед за HBO студия Warner Bros. предложила выкупить права на «Властелина колец» потоковому сервису Amazon, и тот не устоял перед искушением.

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Виталий Белоус
Лучший комментарий
+49

Три кольца франчайзов были переданы игровым разработчикам, семь - шоураннерам сериалов, и девять - киностудиям и продюсерам. Но в глубине головного офиса Warner Bros. было выковано Единое Кольцо франчайзов, способное подчинить своей воле носителей остальных...
 16 ноябряКристофер Толкин покидает пост главы Tolkien Estate and Trust, а Джон Рис-Дэвис забраковал сериал по «Властелину колец» 14 ноябряAmazon приобрёл-таки права на телеэкранизацию «Властелина колец» 7 ноябряВторой сезон «Мира Дикого Запада» стартует весной
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