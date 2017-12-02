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Первоисточники: deadline.comwww.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Сериал о юной ведьме Сабрине перебрался с The CW на Netflix

В сентябре стало известно, что телеканал The CW запускает в разработку спин-офф своего популярного молодёжного триллера «Ривердейл» по комиксу Archie, посвящённый одному из самых известных персонажей вселенной — юной ведьме Сабрине. Проект получил название «Леденящие душу приключения Сабрины», а пилот отдали в руки авторов «Ривердейла». Но внезапно налетевший свежий ветер унёс сериал с The CW на Netflix — проект перешёл во владение потокового сервиса, уже заказавшего съёмки двух 10-серийных сезонов.

Особый интерес Netflix к сериалу связывают с успехом, которым пользуется «Ривердейл» у подписчиков стриминговой платформы, транслирующей первый сезон в традиционном режиме binge-watch.

Подростковая хоррор-драма по комиксу The Chilling Adventures Of Sabrina переосмыслит происхождение главной героини и её приключения, полные ужасов, оккультных явлений и, конечно, колдовства. Авторы обещают мрачную историю в духе «Изгоняющего дьявола» и «Ребёнка Розмари». Юная Сабрина пытается примириться со своей двойственной натурой — наполовину ведьмой, наполовину смертной, одновременно воюя со злом, угрожающим ей, её семье и всему человечеству.

Сценарист и режиссёр пилота Роберто Агирре-Сакаса, Ли Толанд Кригер, Грег Берланти и Сара Шахтер выступают исполнительными продюсерами сериала. Производством займётся Warner Bros. Television.

Съёмки первого сезона будут проходить с февраля по июнь, второго — с июня по октябрь. Сценаристы приступают к работе уже в понедельник.

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Леденящие душу приключения Сабрины
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