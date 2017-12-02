Netflix закрыл комедию «Ненавистники, прочь!» на втором сезоне

Потоковый сервис Netflix отказался продлевать авторскую комедию Коллин Боллинджер «Ненавистники, прочь!» на третий сезон. Видимо, кривляния главной героини утомили не только тех самых ненавистников, которых у YouTube-персонажа наверняка значительно прибавилось после выхода сериала в эфир в прошлом году.

Многосерийная комедия, основанная на роликах Боллинджер с вышеуказанного видеосервиса, повествует о повседневной жизни эксцентричной семейки Миранды Сингс. Главная героиня — абсолютно бездарная «интернет-звезда», мечтающая о всемирной славе и искренне уверовавшая в то, что она обладает всеми необходимыми качествами для достижения успеха.

Боллинджер является исполнительницей главной роли, исполнительным продюсером и сценаристкой проекта.