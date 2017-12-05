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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

HBO и Hulu сняли для Японии дораму «Мисс Шерлок»

В рамках производства оригинального азиатского контента местное подразделение кабельного гиганта HBO анонсировало несколько проектов, среди которых совместное детище HBO Asia и Hulu Japan — восьмисерийный детектив «Мисс Шерлок» (Miss Sherlock).

На успехе камбербэтчевского «Шерлока» не сыграл только ленивый. Вот и японцы решили не отставать и снять своего собственного — с блэкджеком и няшами. Женщина-Ватсон — элементарно, с женщинами-Холмсами — посложнее, но японские киноделы пошли ещё дальше и нарядили в юбки обоих главных героев.

В очередной современной интерпретации рассказов Артура Конан Дойля о величайшем сыщике распутывать экстраординарные дела будет Шерлок Холмс в исполнении японской актрисы Юко Такэути, а её напарницей станет Сихори Кандзия в образе доктора Вато Тачибана.

Премьера состоится на потоковых сервисах HBO GO, HBO on Demand и Hulu в апреле. Тизер, в котором главная героиня ведёт себя совсем не похоже на коллегу с BBC, а также совершает весьма неоднозначные пассы в сторону напарницы, можно посмотреть прямо сейчас:

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Мисс Шерлок
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