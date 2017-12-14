Студия Disney скушала 20th Century Fox за $ 66 млрд

Грандиозная история покупок студии Disney продолжается. Но пора уже подумать о том, чтобы сдерживать свои порывы. Нестрашно время от времени тратить 4–5 миллиардов долларов на Marvel или Lucasfilm, но отстегнуть 66 миллиардов за всё хозяйство 20th Century Fox (включая долги) — это немножко чересчур.

Ну и нынешний глава Disney Боб Айгер продлил свой контракт до 2021-го, чтобы лично проконтролировать поглощение 20th Century Fox, которое может занять до 18 месяцев.

66 миллиардов позволяют вам купить киностудию и телестудию Fox, увеличить свою долю в Hulu до 60%, заполучить кабельные каналы National Geographic и FX. И ещё выйти на европейский телевизионный рынок.

Теперь Disney будет лично распоряжаться такими брендами, как «Люди Икс», «Фантастическая четвёрка», «Аватар», «Крепкий орешек», Kingsman, «Чужие», «Хищник» и «Планета обезьян». «Симпсоны» и «Гриффины» тоже того. Ну и классическая трилогия «Звёздных войн» станет жить в компании всех остальных эпизодов.

Конкуренты уже трясутся от ужаса, дескать, ни у кого не должно быть столько Силы. Но всё это меркнет на фоне радости простых зрителей, которые теперь увидят всех марвеловских персонажей в одной киновселенной.