Оливье Мартинесу («S.W.A.T.: Спецназ города ангелов», «Неверная», сериал «Восстание Техаса») досталась ведущая роль в многосерийном приключенческом боевике «Солдаты удачи», посвящённом актуальной для некоторых стран проблеме частных военных отрядов, с чьей помощью миллионеры добиваются политических и бизнес-целей.

Оливье Мартинес сыграет Винсента Корбо — военного специалиста по секретным операциям, нанятого магнатом Питером Суонном, чтобы защититься от конкурирующих корпораций, коррумпированного правительства и бандитских синдикатов, осаждающих его многомиллионную империю.

Шоураннером проекта назначен Майкл Коллеари («Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Без лица»). Для работы над сюжетом он планирует набрать международную команду авторов.

Продюсируют проект Джефф Мост («Ворон», «Специалист») и Дэниэл Вагнер («Город порока»). Производственный процесс курируют новозеландская компания Mercenary TV Limited, ирландская Subotica и студия Roadside Attractions TV.