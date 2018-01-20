Дебютный роман сценаристки «Стрелы» превратят в сериал

Если ты телесценарист, то даже твой первый шаг на литературном поприще неизбежно ведёт к экранизации. Так, например, кинокомпания MarVista Entertainment приобрела права на дебютный роман сценаристки сериалов «Стрела» и «Любовницы» Сары Таркофф.

Антиутопия «Безгрешные» (Sinless) — адаптация первой книги из серии «Взгляд очевидца» (Eye of the Beholder) — повествует о недалёком будущем, где, конечно же, есть необычное социальное разделение. Добропорядочных граждан награждают красотой, тех же, кто ведёт себя плохо, ждут ужасающие последствия — уродство или даже смерть. И как это часто случается, дочь простого священнослужителя Грейс оказывается особенной. Несмотря на все попытки быть обычным подростком, однажды Грейс придётся стать центром эпической битвы, в которой различить добро и зло лишь по внешности уже не получится.

Адаптацией автор, скорее всего, займётся лично. Контролировать производственный процесс будут продюсеры Джулианна Хейс и Майкл Макгэхи.