За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Отпущенный «Родиной» восвояси Руперт Френд (фильмы «Молодая Виктория», «Хитмэн: Агент 47») влился в актёрский состав драмы «Странный ангел» от Ридли Скотта и CBS All Access, присоединившись к ранее утверждённому на главную роль Джеку Рейнору («Электрические сны Филипа К. Дика»).

Сериал, основанный на книге Джорджа Пендла и вдохновлённый реальной историей жизни инженера-ракетостроителя Джона Парсонса, исследует тонкую грань между гениальностью и безумием, наукой и выдумкой.

Руперт Френд сыграет Эрнеста Донована — загадочного соседа молодого учёного, который становится его своеобразным проводником в криминальном мире Лос-Анджелеса 30-х годов. Потерянная душа и бродяга, Донован подталкивает Парсонса оставить банальное существование и с головой окунуться в чертовски странную религию, призывающую своих последователей отдаться сокровенным и тёмным желаниям, дабы подчинить мир своей воле.

Создатель сериала — Марк Хейман («Чёрный лебедь»), режиссёрское кресло займёт Дэвид Лоури («Пит и его дракон»). В исполнительных продюсерах помимо Скотта, Хеймана и Лоури числятся Дэвид Дигилио, Дэвид В. Цукер и Клэйтон Крюгер. Производственным процессом руководит CBS Television Studios совместно с Scott Free Productions.