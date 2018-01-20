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Руперт Френд пополнил актёрский состав драмы «Странный ангел» от Ридли Скотта

Отпущенный «Родиной» восвояси Руперт Френд (фильмы «Молодая Виктория», «Хитмэн: Агент 47») влился в актёрский состав драмы «Странный ангел» от Ридли Скотта и CBS All Access, присоединившись к ранее утверждённому на главную роль Джеку Рейнору («Электрические сны Филипа К. Дика»).

Сериал, основанный на книге Джорджа Пендла и вдохновлённый реальной историей жизни инженера-ракетостроителя Джона Парсонса, исследует тонкую грань между гениальностью и безумием, наукой и выдумкой.

Руперт Френд сыграет Эрнеста Донована — загадочного соседа молодого учёного, который становится его своеобразным проводником в криминальном мире Лос-Анджелеса 30-х годов. Потерянная душа и бродяга, Донован подталкивает Парсонса оставить банальное существование и с головой окунуться в чертовски странную религию, призывающую своих последователей отдаться сокровенным и тёмным желаниям, дабы подчинить мир своей воле.

Создатель сериала — Марк Хейман («Чёрный лебедь»), режиссёрское кресло займёт Дэвид Лоури («Пит и его дракон»). В исполнительных продюсерах помимо Скотта, Хеймана и Лоури числятся Дэвид Дигилио, Дэвид В. Цукер и Клэйтон Крюгер. Производственным процессом руководит CBS Television Studios совместно с Scott Free Productions.

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