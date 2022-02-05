Готический хоррор «Чепелуэйт» с Эдрианом Броуди получил второй сезон

Мини-сериалу ничто не мешает обзавестись вторым сезоном, если первый зрителей заинтересовал. Видимо, это и произошло с готическим ужастиком «Чепелуэйт» по рассказу Стивена Кинга «Поселение Иерусалим». Кабельный канал Epix сообщил о разработке второго сезона проекта, которому придётся обходиться своими силами, раз уж первый сезон расправился с первоисточником.

В первом сезоне овдовевший Чарльз Бун (Эдриан Броуди) перевозит своих детей в дом предков в деревушке Причер Корнерс штата Мэн. Здесь Чарльзу предстоит столкнуться с тёмными тайнами из прошлого своего семейства и вступить в битву с тьмой, преследовавшей Бунов из поколения в поколение. А ещё в поместье Бунов устраивается гувернанткой писательница Ребекка Морган (Эмили Хэмпшир), которая раскроет тайну, годами изводившую её собственную семью.

Шоураннерами и сценаристами первого сезона выступили Джейсон и Питер Филарди, а в команде исполнительных продюсеров числился Дональд Де Лайн («Первому игроку приготовиться»). Кто из творческой команды и каста участвует в работе над вторым сезоном, пока неизвестно.