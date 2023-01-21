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Сериал «Хроники Амбера» подаёт признаки жизни

Источник: Jp Targete / Jean Pierre Targete

Летом 2016-го небезызвестный Роберт Киркман взялся за адаптацию романов Роджера Желязны «Хроники Амбера». Припоминаете? Потому что самое время. Оказывается, на проект никто не плюнул, он по-прежнему в разработке. А недавно в команду продюсеров будущего сериала включился Стивен Кольбер (да, тот самый, ведущий) — давний фанат книжного цикла. В производстве поучаствует его студия Spartina.

Культовая фэнтезийная сага о путешествиях по мирам и пространствам состоит из десяти романов и повествует о приключениях одного из членов царствующей семьи Амбера — Корвина — и его сына Мерлина.

Будущему сериалу по-прежнему подыскивают достойного сценариста, который смог бы сдюжить адаптацию нежно любимого миллионами литературного первоисточника. Платформа вещания за проектом пока не закреплена. В продюсировании наравне со студией Spartina задействованы Skybound Entertainment и Vincent Newman Entertainment (VNE).

Теги
Хроники Амбера
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