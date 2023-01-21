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СЕРИАЛЫ
216

Эмилия Кларк не смотрела и не планирует смотреть «Дом Дракона»

Источник: HBO

Наконец-то пресса добралась и до Эмилии Кларк с вопросом об одной из главных сериальных премьер прошлого года. Мать драконов не могла обойти чаша сия — издание Variety попытало актрису вопросами о том, что она думает о сериале «Дом Дракона», который приходится приквелом «Игре престолов», где Кларк сыграла одну из главных ролей.

Исполнительница партии Дейенерис Таргариен вынуждена была признать, что сказать ей по теме особенно нечего. На вопрос, смотрела ли она первый сезон, Эмилия Кларк ответила:

Нет! Сможете меня простить? Это слишком странно. Я очень рада, что сериал стартовал, и вне себя от счастья, что он собирает награды… Но я просто не могу его смотреть. Слишком это странно. Это как если бы тебя спросили, не хочешь ли ты заглянуть на встречу одноклассников, но с оговоркой, что это вовсе не твои одноклассники. Вот как я это чувствую. Поэтому «Дом Дракона» я смотреть избегаю.

Ну или ещё слишком свежи раны от грандиозного финала «Игры престолов», где героиня Кларк показала зрителям и населению Вестероса всю мощь таргариенского характера.

Теги
Дом Дракона
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