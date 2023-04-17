Новые сериалы недели: «Связанные насмерть» с Рэйчел Вайс в главных ролях

Сезон 2

EPIX

Затерянный в лесу американский городок пленяет каждого, кому не посчастливилось проехать его по пути — покинуть это место оказывается буквально невозможно. Днём невольные жители пытаются выстроить подобие нормального быта и найти способ выбраться, а по ночам спасаются от пугающих обитателей леса, которые приходят навестить горожан, как только заходит солнце.