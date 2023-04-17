Новые сериалы недели: «Связанные насмерть» с Рэйчел Вайс в главных ролях

На повестке дня — сильные женские персонажи. Стриминговый сервис Netflix представит свой политический триллер «Дипломат» с Кери Рассел, а потоковая платформа Apple TV+ — драматический триллер «Связанные насмерть» с Рэйчел Вайс в ролях близняшек.
Среда, 19 апреля
боевик, приключенческий, фантастика
В ролях Педро Паскаль, Джина Карано, Ник Нолти, Джанкарло Эспозито, Эмили Суоллоу, Карл Уэзерс
Создатель Джон Фавро
Третий сезон космического вестерна завершится восьмым эпизодом. Стриминговый сервис Disney+ пока официально не продлевал сериал на четвёртый сезон.
Четверг, 20 апреля
триллер, драма
В ролях Кери Рассел, Руфус Сьюэлл, Дэвид Гяси, Рори Киннир, Джон Мур
Создатель Дебора Кан
В разгар международного кризиса дипломату Кейт Уайлер поручают работу, к которой она не совсем готова. и эта работа грозит разрушить её брак и политическое будущее.
Кери Рассел снова впуталась в политические интриги международного масштаба.
фантастика, приключенческий
В ролях Патрик Стюарт, Брент Спайнер, Марина Сиртис, Джонатан Фрейкс, Джонатан Дель Арко, Элисон Пилл
Создатель Кирстен Бейер, Майкл Шейбон, Акива Голдсман, Алекс Куртцман
Десятый эпизод The Last Generation станет заключительным для третьего сезона и сериала.
Пятница, 21 апреля
триллер, драма
В ролях Рэйчел Вайс, Майкл Чернус, Поппи Лю, Бритни Олдфорд, Эмили Мид, Майкл Чернус
В центре сюжета сёстры-близнецы Эллиот и Беверли Мэнтл, у которых всё общее, включая работу. Сёстры готовы на всё, даже на расширение границ медицинской этики, дабы бросить вызов устаревшей практике и вывести на передний план заботу о женском здоровье.
Многосерийная — прогрессивная — адаптация одноимённой картины Дэвида Кроненберга 1988 года.
Воскресенье, 23 апреля
ужастик, фантастика, триллер, драма, детектив
В ролях Гарольд Перриньо, Скотт Маккорд, Ханна Черами, Каталина Сандино Морено, Саймон Уэбстер, Элизабет Сондерс
Создатель Джон Гриффин
Затерянный в лесу американский городок пленяет каждого, кому не посчастливилось проехать его по пути — покинуть это место оказывается буквально невозможно. Днём невольные жители пытаются выстроить подобие нормального быта и найти способ выбраться, а по ночам спасаются от пугающих обитателей леса, которые приходят навестить горожан, как только заходит солнце.
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