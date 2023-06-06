Будущее для обеспеченных ребят: анонсирован дорогущий AR-шлем Vision Pro от Apple

Компания Apple наконец-то анонсировала свой давно обещанный шлем дополненной реальности — Vision Pro. Значит ли это, что VR-девайсы наконец-то станут интересны массам?..

Увы, нет — пока подобные надежды не имеют ни малейших оснований, ведь Vision Pro, как и все девайсы Pro-линейки от Apple, отличает неподъёмная для простых смертных цена — 3500 долларов.

Направление развитию индустрии Vision Pro, впрочем, задать может, потому что главный скилл Apple виден и здесь: умение взять существующие (или напрашивающиеся) идеи и реализовать их как удобно. Тот же интерфейс здесь не требует размахивания руками (даром что они внимательно отслеживаются) — вместо этого пользователи смогут активировать приложения или их элементы взглядом в нужном направлении, после чего отдавать необходимые команды голосом или ленивыми жестами типа лёгкого взмаха пальцев.

Даром что шлем ориентирован для использования в дополненной реальности (то есть он демонстрирует внешний мир и добавляет виртуальный контент поверх), при желании мир можно приглушить или вообще убрать, полностью уходя в VR. Но даже в этом положении вы сможете видеть как собственные руки, так и подходящих близко людей — выглядеть это будет неидеально, примерно как нынешние попытки по добавлению фона в видеозвонок за спинами не использующих зелёный экран людей — но всё равно удобно. Люди, со своей стороны, смогут видеть глаза сидящего в Vision Pro собеседника, хитро отражённые на переднюю часть шлема — так что общаться со внешним миром в Vision Pro однозначно будет куда удобнее, чем в любом современном VR-шлеме.

Наконец, в Apple всерьёз заморочились над созданием причин для использования привычных по телевизору или планшету вещей в Vision Pro. Просмотр спортивных мероприятий, скажем, позволит видеть не только экран с основным действом, но и кучу выводимой параллельно информации, а в сериалы с Disney+ добавят всевозможные AR-фичи и интерактивные элементы.

Но всё это было бы бесполезно без соответствующего железа. Даже будь управление в современных VR-шлем сопоставимо по удобству с обещанным Apple, люди не начали бы использовать их для сидения в браузере, работы или разглядывания фоток — очень уж утомительны для глаз здоровенные пиксели перед лицом. В Vision Pro же каждый глаз получит по собственному дисплею с разрешением, превышающим 4K. Звуковую составляющую тоже пиарят, как нечто революционное — дескать, Vision Pro будет на ходу анализировать окружение человека и транслировать направленный звук в ухо так, чтобы создавалось ощущение, будто звук доносится из конкретных точек помещения (мало поможет при просмотре контента на виртуальном экране, но если вопли гуляющего по столу покемона будут доноситься прямо с этого стола — эффект обещает быть мощным).

Под VR-игры шлем Apple предсказуемо не заточен — ну не умеет Apple работать с игровой индустрией, даром что в последнее время хотя бы маломальски пытается. Даже отдельных геймпадов у девайса не предусмотрено — впрочем, в случае успеха к Vision Pro наверняка наделают самых разных сторонних приблуд, а обычные геймпады цеплять у нему можно уже сейчас.

И, к слову о подключении внешних устройств... Vision Pro работает от внешней батареи, и даже она (ну, идущая в комплекте версия) всё равно разрядится всего за два часа. Так что в одних трусах по миру Half-Life Alyx побегать не удастся даже в том случае, если хит Valve неожиданно портируют под девайс Apple.