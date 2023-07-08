История вселенной DC будет рассказана в многосерийном документальном фильме

История вселенной DC приближается к максимуму, поскольку стриминговый сервис Max готовится к выпуску «Суперсил: Истории DC» (Superpowered: The DC Story) — документального фильма из трёх частей, рассказывающего о реальных корнях DC.

В фильме актриса Розарио Доусон выступит в качестве рассказчика, а зрителя ожидает более 60 интервью с авторами DC и актёрами, включая Мелиссу Бенуа, Грега Берланти, Тима Бёртона, Майка Карлина, Линду Картер, Генри Кавилла, Кейли Куоко, Галь Гадот, Джеймса Ганна, Пэтти Дженкинс, Дуэйна «Шатателя иерархии» Джонсона, Майкла Китона, Реджину Кинг, Зои Кравиц, Джима Ли, Закари Леви, Дэймона Линделофа, Тома Манкевича, Джейсона Момоа, Кристофера Нолана, Роберта Паттинсона, Кристофера Рива, Джона Ридли, Марго Робби, Брюса Тимма, Майкла Э. Услана, Марка Уэйда и многих других.

Вот трейлер:

Официальное описание утверждает:

«Суперсилы: История DC» представляет беспрецедентный взгляд на прочное и влиятельное наследие DC, позволяя поклонникам заново открыть вселенную персонажей, а также происхождение культовой компании по производству комиксов, её эволюцию и её почти девяностолетнее культурное влияние во всех художественных средах. Благодаря множеству интервью с самыми плодовитыми создателями индустрии и актерами, которые переносят своих культовых персонажей со страниц на экран, «Суперсилы: История DC» напоминает нам, что в основе DC лежат комиксы – четырехцветные фантазии, которые всегда будоражат воображение и вселяют надежду. Цитата из пресс-релиза

Документальный фильм разделен на три эпизода, каждый со своей темой, относящейся к истории DC. Эпизод первый под названием «Путешествие героя» расскажет о происхождении Супермена, Бэтмена и Чудо-женщины. Эпизод второй «Совершеннолетие» расскажет о возрождении комиксов о супергероях Серебряного века в период их расцвета в 1990-ые годы. Наконец, третий эпизод «Лучшее завтра» посвящен персонажам и создателям Milestone Comics и стремлению сделать комиксы о супергероях более инклюзивными и репрезентативными для реального мира.

«Суперсилы: История DC» начнет выходить с 20 июля.