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Премия «Эмми» переехала подальше из-за забастовки актёров и сценаристов

Источник: Emmys

С 1949 года индустрия развлечений чествует тружеников малых экранов церемонией вручения премии «Эмми», эдакого аналога «Оскара» для кино или «Грэмми» для музыки. Работники телевидения собираются вместе, чтобы узнать, кого же из них назовут лучшими из лучших за прошедший год. Несмотря на то, что время проведения церемонии менялось, в последнее время она, как правило, проходила в середине сентября. Но не в этот раз — скажите спасибо забастовке.

Актёры и сценаристы до сих пор не могут прийти к консенсусу с продюсерами, поэтому организаторы благоразумно решили не рисковать и перенести 75 церемонию награждения премии «Эмми» куда подальше. Новой датой было выбрано 15 января 2024 года — и не случайно. Мало того, что у бастующих будет время решить все свои проблемы (или сдаться на милость продюсеров), так ещё в этот день празднуется день Мартина Лютера Кинга. Чем не повод почтить память? Трансляция будет вестись на телеканале FOX.

Также стало известно, что чуть раньше, 6-7 января, будут вручены премии Creative Arts Emmy Awards за технические достижения и эпизодические появления. Отредактированную запись покажут зрителям на канале FXX 13 января. Премия «Эмми» станет третьей похожей церемонией за первый месяц 2024 года, вместе с «Золотым глобусом» (7 января) и Critic's Choice Awards (14 января).

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