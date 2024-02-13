«Он не умер!»: Сэмюэл Л. Джексон не прочь вернуться к роли джедая Мейса Винду в сериале

В мае этого года исполняется ровно 25 лет с момента выхода в прокат «Звёздных войн: Эпизод I — Скрытая угроза». Журнал Empire чествует юбилей космической саги эксклюзивными материалами — мы уже писали об коллекционных обложках. Помимо этого в грядущем номере появятся специальные интервью и статьи. Кое-что из готовящихся к публикации материалов уже стало известно. Например, Сэмюэл Л. Джексон, исполнивший в трилогии приквелов роль мастера-джедая Мейса Винду, прокомментировал судьбу своего персонажа лаконичной (и многообещающей) фразой: «Он не умер!»

Ни для кого не секрет, что в далёкой-далёкой галактике закадровая смерть персонажа от падения куда-либо — штука крайне ненадёжная. Император Палпатин и Дарт Мол не дадут соврать. Мейса Винду тоже в последний раз видели вылетающим в окно после боя с ситхом Дартом Сидиусом, коим являлся канцлер Палпатин — ещё до самопровозглашения себя императором. Предполагалось, что на этом его карьера адепта Силы со стильным фиолетовым лайтсабром и просто живого существа подошла к концу, но это, как вы понимаете, не точно.

Продолжая отвечать на вопросы, актёр выразил согласие вернуться к роли Винду в сериале для Disney+. Учитывая, сколько всякого разного уже наснимали для малых экранов, такая идея не кажется безумной. Для главного мазафакера Голливуда это уже не первая попытка вернуться в галактику им. Татуина: если бы его позвали в «Звёздные войны: Пробуждение силы», Джексон бы с радостью согласился даже на роль призрака.