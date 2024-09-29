На неделе выйдут криминальная драма «Джоан» с Софи Тёрнер в титульной роли и производственная комедия «Франчайз» с Даниэлем Брюлем. Но важнее всего — возвращение на Amazon с третьим сезоном анимационного приключенческого фэнтези «Легенда о Vox Machina».
Понедельник, 30 сентября
мультфильм, комедия, фантастика
В ролях Билли Уэст, Кэти Сагал, Джон Ди Маджио, Тресс Макнилл, Фил Ламарр, Лорен Том
Создатель Мэтт Грейнинг
Двенадцатый сезон культового мультсериала завершится десятым эпизодом под названием Otherwise. Фрай и компания вернутся в тринадцатом сезоне, который проекту уже гарантирован.
Среда, 2 октября
драма
В ролях Софи Тёрнер, Фрэнк Диллейн, Миа Милличэмп, Гарри Питтард, Алекс Блейк, Лора Эйкман
События криминальной драмы paзвepнyтcя в Лoндoнe 80-x, paccкaзывaeт o пpecтyпнoй кapьepe oбычнoй дoмoxoзяйки и мaтepи Джoaн Xэннингтoн — мeлкoй пpaвoнapyшитeльницы, «дopocшeй» дo вopoвки бpиллиaнтoв и кpиминaльнoгo гeния пo пpoзвищy Kpёcтнaя мaть.
Софи Тёрнер предпримет ещё одну попытку выбраться за рамки образа Сансы Старк — сыграв в британском мини-сериале художественную версию реальной воровки драгоценностей.
Четверг, 3 октября
фэнтези, комедия
В ролях Мэттью Мерсер, Эшли Джонсон, Лора Бэйли, Лиам О'Брайен, Мариша Рэй, Трэвис Уиллингэм
Мультсериал, основанный на популярном Twitch-шоу Critical Role, где несколько популярных актёров озвучания весело играют в D&D.
фэнтези
В ролях Морфидд Кларк, Синтия Аддай-Робинсон, Роберт Арамайо, Оуайн Артур, Исмаэль Крус Кордова, Назанин Бониади
Создатель Джон Д. Пэйн, Патрик Маккей
Второй сезон эпического фэнтези завершится восьмым эпизодом.
Воскресенье, 6 октября
комедия
В ролях Ая Кэш, Химеш Патель, Даниэль Брюль, Билли Магнуссен, Ричард Э. Грант, Лолли Адефоп.
Создатель Джон Браун, Армандо Ианнуччи, Сэм Мендес
Cepиaл paccкaжeт o cъёмoчнoй кoмaндe кoмикc-фpaнчaйзa, бьющeйcя зa мecтo в дикoй и нeyпpaвляeмoй кинoвceлeннoй. Cюжeт пpoльёт cвeт нa тaйный xaoc в миpe coздaния cyпepгepoйcкиx фильмoв и пoпытaeтcя oтвeтить нa вoпpoc, кaк жe нa caмoм дeлe cнимaютcя фильмы. Пoтoмy чтo y кaждoгo кинoпpoвaлa имeeтcя cвoя иcтopия пpoиcxoждeния.
Армандо Ианнуччи возвращается на экраны с новой комедией — историей о кошмаре, который творится за кулисами супергеройских блокбастеров. Задумка неплохая, но тут очень многое будет зависеть от реализации. Тем более что юмор у Ианнуччи своеобразный.
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