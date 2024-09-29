 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Revenge of the Savage Planet — авторы Journey to the Savage Planet сделали сиквел, чтобы отомстить Google Джозеф Гордон-Левитт ведёт сложное расследование в трейлере триллера «Убойная жара» «Невозможный порт» Doom на приставку Super Nintendo станет лучше и быстрее КГ играет: Yakuza: Like a Dragon, часть 13 Постеры фильма «Веном 3: Последний танец»
• • •
 
СЕРИАЛЫ
315

Новые сериалы недели: супергеройский «Франчайз» и возвращение «Легенды о Vox Machina»

Источник: HBO

На неделе выйдут криминальная драма «Джоан» с Софи Тёрнер в титульной роли и производственная комедия «Франчайз» с Даниэлем Брюлем. Но важнее всего — возвращение на Amazon с третьим сезоном анимационного приключенческого фэнтези «Легенда о Vox Machina».

Понедельник, 30 сентября

 
Конец сезона12
Comedy Central
Футурама Futurama

мультфильм, комедия, фантастика

В ролях Билли Уэст, Кэти Сагал, Джон Ди Маджио, Тресс Макнилл, Фил Ламарр, Лорен Том

Создатель Мэтт Грейнинг

Двенадцатый сезон культового мультсериала завершится десятым эпизодом под названием Otherwise. Фрай и компания вернутся в тринадцатом сезоне, который проекту уже гарантирован.

Видео

Среда, 2 октября

 
Премьера+
ITVX
Джоан Joan

драма

В ролях Софи Тёрнер, Фрэнк Диллейн, Миа Милличэмп, Гарри Питтард, Алекс Блейк, Лора Эйкман

События криминальной драмы paзвepнyтcя в Лoндoнe 80-x, paccкaзывaeт o пpecтyпнoй кapьepe oбычнoй дoмoxoзяйки и мaтepи Джoaн Xэннингтoн — мeлкoй пpaвoнapyшитeльницы, «дopocшeй» дo вopoвки бpиллиaнтoв и кpиминaльнoгo гeния пo пpoзвищy Kpёcтнaя мaть.

Софи Тёрнер предпримет ещё одну попытку выбраться за рамки образа Сансы Старк — сыграв в британском мини-сериале художественную версию реальной воровки драгоценностей.

Четверг, 3 октября

 
Сезон3
Amazon Prime Video
Легенда о Vox Machina The Legend of Vox Machina

фэнтези, комедия

В ролях Мэттью Мерсер, Эшли Джонсон, Лора Бэйли, Лиам О'Брайен, Мариша Рэй, Трэвис Уиллингэм

Мультсериал, основанный на популярном Twitch-шоу Critical Role, где несколько популярных актёров озвучания весело играют в D&D.

Видео

 
Конец сезона2
Amazon
Властелин колец. Кольца власти The Lord of the Rings: The Rings of Power

фэнтези

В ролях Морфидд Кларк, Синтия Аддай-Робинсон, Роберт Арамайо, Оуайн Артур, Исмаэль Крус Кордова, Назанин Бониади

Создатель Джон Д. Пэйн, Патрик Маккей

Второй сезон эпического фэнтези завершится восьмым эпизодом.

Видео

Воскресенье, 6 октября

 
Премьера+
HBO
Франчайз The Franchise

комедия

В ролях Ая Кэш, Химеш Патель, Даниэль Брюль, Билли Магнуссен, Ричард Э. Грант, Лолли Адефоп.

Создатель Джон Браун, Армандо Ианнуччи, Сэм Мендес

Cepиaл paccкaжeт o cъёмoчнoй кoмaндe кoмикc-фpaнчaйзa, бьющeйcя зa мecтo в дикoй и нeyпpaвляeмoй кинoвceлeннoй. Cюжeт пpoльёт cвeт нa тaйный xaoc в миpe coздaния cyпepгepoйcкиx фильмoв и пoпытaeтcя oтвeтить нa вoпpoc, кaк жe нa caмoм дeлe cнимaютcя фильмы. Пoтoмy чтo y кaждoгo кинoпpoвaлa имeeтcя cвoя иcтopия пpoиcxoждeния.

Армандо Ианнуччи возвращается на экраны с новой комедией — историей о кошмаре, который творится за кулисами супергеройских блокбастеров. Задумка неплохая, но тут очень многое будет зависеть от реализации. Тем более что юмор у Ианнуччи своеобразный.

Видео

Теги
Превью
Комментарии

Ещё на эту тему

6«Легенда о Vox Machina» отправлется в ад в трейлере третьего сезона

Тоже интересно

0«Рок — это благопристойность леди» — анонс аниме про рок-группу девушек из высшего общества 17Первые отзывы на «Ворона» появились на Rotten Tomatoes 17Победители «Эмми» 2024: триумф «Сёгуна» и «Оленёнка» 0Завершилась манга «Нулевой Эдем» от автора «Хвоста Феи» 0Рецензия и отзывы на дополнение Dungeons 4: The Good, the Bad and the Evil

Далее на КГ

2
«Магическая битва» закончилась, а тираж манги превысил 100 млн копий
 0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 23–29 сентября
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 546 - трансляция
 2
Чёрный Капитан Америка и Красный Халк будут мутузить друг друга в новой совместной серии
 1
У аниме «Палочка и меч Вистории» будет второй сезон
 5
Скарлетт Йоханссон удачно погуляла с динозаврами: закончились съёмки «Мира Юрского периода: Воскрешения»
 1
Заключительный эпизод второго сезона аниме «Звёздное дитя» выйдет позже, чем ожидалось
 1
Опубликован первый кадр из мультсериала «ТИН» в стиле киберпанк
 8
Джейсон Момоа — никудышный игрок в «Майнкрафт» (видео)
 9
«Дикий робот» приятно удивил своими сборами, а «Мегалополис» — нет
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Вампирский городок Стивена Кинга в трейлере ужастика «Жребий»
 
Рецензия и отзывы на комикс «Конан. Полное издание»
 
В новом выпуске Ultimate Spider-Man представили Зловещую шестёрку
 
Игры Издательство Alpaca создаёт комикс по инди-шутеру VLADiK BRUTAL
 
Кино Игрушечный форсаж: Джон Сина сыграет в фильме по мотивам моделек Matchbox
 
Рецензия и отзывы на комикс «Профессия: ведьма»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 639: «Громовержцы» Marvel, киновселенная Bubble, Джеймс Кэмерон, дешёвый «Хеллбой», «Подай знак»
 
2ЕВА – 600: Нормальный анимешный отец
 
2Телеовощи – 567: Комбинации тройничка
 
0Ноль кадров в секунду – 545: Как вложить сто миллионов
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 638: «Битлджус Битлджус», «Меган: К вашим услугам», «Водитель-олигарх», биопик о группе KISS
 
3ЕВА – 599: Первое правило оленьего клуба
 
2Телеовощи – 566: Ублажающий отца
 
2Ноль кадров в секунду – 544: Сухие текстуры
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 637: Дипфейки для «Властелина колец», «Кукушка», триллер от Netflix, сборы «Битлджуса 2»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru