Неделя сериалов на КГ — главные новости 23–29 сентября

Оставьте «Гарри Поттера» в покое! Сын Дамблдора раскритиковал будущий сериал. Джаред Харрис дело говорит.
Появился трейлер научно-фантастического сериала «Подростки в космосе». 2054 год и герои, которым предстоит спасти планету.
Валя и Тула Харконнен на свежих кадрах «Дюны: Пророчества». И многие другие.
«Союзмультфильм» объявил о работе над новым мультсериалом «Чебурашка». Он будет снят в 3D, стилизованном под кукольную анимацию.
«Аколит» оказался чуть ли не самым дорогим сериалом по «Звёздным войнам». На эти деньги можно было снять ещё два сезона «Мандалорца».
Российская актриса и модель сыграет во втором сезоне «Ван-Пис» вместе с Джо Манганьелло. Большой прорыв.
«Одни из нас»: плачущий Джоэл и Элли с гитарой в тизере второго сезона. Всё очень драматично.
Сериал «Робокоп» заполучил заслуженного шоураннера и продюсера Джеймса Вана. Надеемся, у них правильные директивы.
Второй сезон нашумевшей «Игры в кальмара» показал первый тизер. И конца этому не видно.
Жуткая звезда Fallout пускает на фарш обидчиков в новом триллере (трейлер). Потрясающая трансформация.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: