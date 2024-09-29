Неделя сериалов на КГ — главные новости 23–29 сентября

Появился трейлер научно-фантастического сериала «Подростки в космосе». 2054 год и герои, которым предстоит спасти планету.

«Союзмультфильм» объявил о работе над новым мультсериалом «Чебурашка». Он будет снят в 3D, стилизованном под кукольную анимацию.

«Аколит» оказался чуть ли не самым дорогим сериалом по «Звёздным войнам». На эти деньги можно было снять ещё два сезона «Мандалорца».

Сериал «Робокоп» заполучил заслуженного шоураннера и продюсера Джеймса Вана. Надеемся, у них правильные директивы.