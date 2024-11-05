 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Режиссёр «Терминатора 4» спасёт музыкальный биопик о группе KISS Алукард напоминает Бельмонту о наследии в тизере второго сезона Castlevania: Nocturne Рецензия и отзывы на сериал «Пацаны» Обри Плаза пробуждает ведьму Кэтрин Хан в тизере «Это всё Агата» Звезда «Подпольной империи» станет шерифом города, куда нагрянут Зелёные фонари в сериале DC Studios
• • •
 
СЕРИАЛЫ
224

Детективная драма «Страйк» по романам Джоан Роулинг показала свежие кадры

Источник: BBC One

Пятый сезон камерной детективной драмы «Страйк», отправившийся на съёмки в середине февраля, напомнил о себе свежими кадрами. На фото главные герои сюжета — частные сыщики Корморан Страйк (Том Бёрк) и Робин Эллaкoтт (Xoллидeй Гpeйнджep).

Продолжение экранизирует шестой роман Poбepтa Гэлбpeйтa (он же Джoaн Poyлинг) «Чернильно-чёрное сердце», где жертвой преступления оказалась аниматор, которую обвинили в трансфобии и расизме.

Точной даты возвращения у сериала пока нет, но свежие эпизоды предположительно начнут выхоодить с середины декабря.

Кадры из сериала «Страйк» Кадры из сериала «Страйк»
Теги
Страйк
Комментарии

Ещё на эту тему

4Детективная драма «Страйк» по романам Джоан Роулинг вернулась к съёмкам (фото)

Тоже интересно

8Новый трейлер S.T.A.K.L.E.R. 2: Heart of Chernobyl посвящён локациям Зоны и Припяти 0Marvel возродило ключевого злодея из комиксов о Торе 12Том Холланд сыграет в новом фильме Кристофера Нолана 6Вдвое лучше Cyberpunk 2077: мифический экшен Black Myth: Wukong рекордно стартует в Steam 13«Хеллбой: Проклятие Горбуна» — простая народная сказочка, а не космическая опера

Далее на КГ

2
Многострадальный долгострой Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 подаёт признаки жизни в новом трейлере
 0
Впечатления: Lost Eidolons: Veil of the Witch
 0
Рецензия и отзывы на игру Age of Wonders 4: Ways of War
 3
«Обречена стать культовой классикой»: Первые оценки и отзывы на хоррор Slitterhead от создателя Silent Hill
 0
ЕВА-606: Прямая трансляция
 2
На чёрном чёрном стуле режиссёр начал снимать ужастик «Чёрный телефон 2»
 0
Телеовощи. Выпуск 573: Развитие в правильном направлении
 22
Fallout с музыкой: трейлер постапока «Конец света» с Тильдой Суинтон
 5
Предательство века! Райан Рейнольдс готовит фильм с Хью Джекманом и Шоном Леви, но не для Marvel
 10
Аня Тейлор-Джой возьмёт в заложники Криса Эванса и Венсана Касселя
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кейли Куоко идёт на секс-вечеринку во втором сезоне чёрной комедии «Основано на реальных событиях» (трейлер)
 
Кино Эйса Гонсалес снимется в комедийном боевике с Винсом Воном и Джеймсом Марсденом
 
Аниме Аниме «Моя геройская академия: Ты следующий» стало самым кассовым в серии
 
Игры Слух: в сеть попали первые изображения российской игровой консоли на базе процессора «Эльбрус»
 
Аниме Фэнтезийное аниме «Нападение одиночки на иной мир» обзавелось датой премьеры
 
Девочка созрела: Marvel показало взрослую Мисс Марвел в новом костюме
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
0Телеовощи – 573: Развитие в правильном направлении
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 644: Документалка «Я расист?», «Замри», «Мужское слово», замена Джеки Чана, секс в кино и сериалах
 
3ЕВА – 605: Долой свободу, даёшь рабство!
 
9Телеовощи – 572: Срочно добавляйте феминизм
 
6Ноль кадров в секунду – 550: Приветы из прошлого
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 643: «Дикий робот», «Блуждающая тень», лучший сиквел «Гладиатор 2», «Чужой: Ромул» на VHS
 
21ЕВА – 604: Лучшие токсичные отношения
 
1Телеовощи – 571: Белок для роботов
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru