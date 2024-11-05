Пятый сезон камерной детективной драмы «Страйк», отправившийся на съёмки в середине февраля, напомнил о себе свежими кадрами. На фото главные герои сюжета — частные сыщики Корморан Страйк (Том Бёрк) и Робин Эллaкoтт (Xoллидeй Гpeйнджep).

Продолжение экранизирует шестой роман Poбepтa Гэлбpeйтa (он же Джoaн Poyлинг) «Чернильно-чёрное сердце», где жертвой преступления оказалась аниматор, которую обвинили в трансфобии и расизме.

Точной даты возвращения у сериала пока нет, но свежие эпизоды предположительно начнут выхоодить с середины декабря.