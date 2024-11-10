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654

Новые сериалы недели: «Дюна: Пророчество» и новая драма от Тейлора Шеридана

Источник: HBO

Сериальщики припасли для зрителей несколько премьер разной степени интересности. Главной новинкой обещает стать фантастическая драма «Дюна: Пророчество» — приквел кинотрилогии Дени Вильнёва. На Paramount+ стартует очередная драма Тейлора Шеридана — «Землевладелец» с Билли Бобом Торнтоном, Джоном Хэммом и Деми Мур. Ну а на Amazon выходит детектив «Кросс» с Элдисом Ходжем.

Четверг, 14 ноября

 
Премьера+
Prime Video
Кросс Cross

боевик, триллер, драма

В ролях Элдис Ходж, Элоиза Мамфорд, Дженнифер Вигмор, Стэйси Гринвелл, Саманта Уолкс, Шэрон Тейлор

Главный герой детективной драмы Алекс Кросс использует судебную психологию для анализа поведения убийцы и погружается в психику жертвы, чтобы выявить и предать преступника правосудию.

Стриминг Amazon собирает галерею сильных мужских персонажей. Джек Райан, Джек Ричер. Теперь вот Алекс Кросс.

Видео

Пятница, 15 ноября

 
Сезон2
Apple TV+
Укрытие Silo

фантастика

В ролях Дэйвид Ойелоуо, Рашида Джонс, Ребекка Фергюсон, Коммон, Харриет Уолтер, Ави Нэш

Люди постапокалиптического будущего живут глубоко под землёй — в громадном бункере, который защищает остатки человечества от непригодной для жизни среды на поверхности. Но после череды таинственных смертей инженер Джульетт (Фергюсон) берётся разузнать всю правду о месте их обитания, и оная, как водится, всех потрясёт.

Видео

 
Конец сезона6
Netflix
Кобра Кай Cobra Kai

комедия, драма, боевик

В ролях Ральф Маччио, Уильям Забка, Холо Маридуэньо, Мэри Маусер, Тэннер Бьюкэнэн, Кортни Хенгелер

Создатель Джош Хилд, Джон Харвитц, Хейден Шлоссберг

Видео

Воскресенье, 17 ноября

 
Премьера+
HBO Max
Дюна: Пророчество Dune: Prophecy

фантастика, драма

В ролях Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Сара-Софи Бусснина, Марк Стронг, Трэвис Фиммел, Табу

Coбытия пpиквeлa «Дюны» paзвopaчивaютcя зa 10 тыc. лeт дo пpoиcxoдящeгo в фильмах. Cёcтpы дoмa Xapкoннeн Baля и Tyлa пpoтивocтoят cилaм, yгpoжaющим бyдyщeмy чeлoвeчecтвa, и coздaют лeгeндapный жeнcкий opдeн Бeнe Гeccepит.

Всем, кто желает погрузиться в тайны легендарного женского ордена, стоит приобщиться.

Видео

 
Премьера+
Paramount+
Землевладелец Landman

драма

В ролях Билли Боб Торнтон, Мишель Рэндольф, Джейкоб Лофланд, Джон Хэмм, Деми Мур, Эли Лартер

Драма рассказывает о нефтянике, который занимается решением проблем бизнесмена, зашибающего доллары на добыче чёрного золота в западном Техасе.

Свежее творение Тейлора Шеридана.

Видео

 
Конец сезона2
Paramount+
Король Талсы The Tulsa King

драма

В ролях Сильвестр Сталлоне, Доменик Ломбардоззи, Макс Каселла, Венсан Пьяцца

Создатель Тейлор Шеридан

Второй сезон гангстерской драмы с Сильвестром Сталлоне завершится десятым эпизодом Reconstruction. Стоит ли ждать продолжения сериала от Тейлора Шеридана, пока не сообщается.

Видео

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