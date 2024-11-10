Новые сериалы недели: «Дюна: Пророчество» и новая драма от Тейлора Шеридана

Сезон 2

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Люди постапокалиптического будущего живут глубоко под землёй — в громадном бункере, который защищает остатки человечества от непригодной для жизни среды на поверхности. Но после череды таинственных смертей инженер Джульетт (Фергюсон) берётся разузнать всю правду о месте их обитания, и оная, как водится, всех потрясёт.