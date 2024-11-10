Новые сериалы недели: «Дюна: Пророчество» и новая драма от Тейлора Шеридана

Сериальщики припасли для зрителей несколько премьер разной степени интересности. Главной новинкой обещает стать фантастическая драма «Дюна: Пророчество» — приквел кинотрилогии Дени Вильнёва. На Paramount+ стартует очередная драма Тейлора Шеридана — «Землевладелец» с Билли Бобом Торнтоном, Джоном Хэммом и Деми Мур. Ну а на Amazon выходит детектив «Кросс» с Элдисом Ходжем.
Четверг, 14 ноября
боевик, триллер, драма
В ролях Элдис Ходж, Элоиза Мамфорд, Дженнифер Вигмор, Стэйси Гринвелл, Саманта Уолкс, Шэрон Тейлор
Главный герой детективной драмы Алекс Кросс использует судебную психологию для анализа поведения убийцы и погружается в психику жертвы, чтобы выявить и предать преступника правосудию.
Стриминг Amazon собирает галерею сильных мужских персонажей. Джек Райан, Джек Ричер. Теперь вот Алекс Кросс.
Пятница, 15 ноября
фантастика
В ролях Дэйвид Ойелоуо, Рашида Джонс, Ребекка Фергюсон, Коммон, Харриет Уолтер, Ави Нэш
Люди постапокалиптического будущего живут глубоко под землёй — в громадном бункере, который защищает остатки человечества от непригодной для жизни среды на поверхности. Но после череды таинственных смертей инженер Джульетт (Фергюсон) берётся разузнать всю правду о месте их обитания, и оная, как водится, всех потрясёт.
Воскресенье, 17 ноября
фантастика, драма
В ролях Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Сара-Софи Бусснина, Марк Стронг, Трэвис Фиммел, Табу
Coбытия пpиквeлa «Дюны» paзвopaчивaютcя зa 10 тыc. лeт дo пpoиcxoдящeгo в фильмах. Cёcтpы дoмa Xapкoннeн Baля и Tyлa пpoтивocтoят cилaм, yгpoжaющим бyдyщeмy чeлoвeчecтвa, и coздaют лeгeндapный жeнcкий opдeн Бeнe Гeccepит.
Всем, кто желает погрузиться в тайны легендарного женского ордена, стоит приобщиться.
драма
В ролях Билли Боб Торнтон, Мишель Рэндольф, Джейкоб Лофланд, Джон Хэмм, Деми Мур, Эли Лартер
Драма рассказывает о нефтянике, который занимается решением проблем бизнесмена, зашибающего доллары на добыче чёрного золота в западном Техасе.
Свежее творение Тейлора Шеридана.
драма
В ролях Сильвестр Сталлоне, Доменик Ломбардоззи, Макс Каселла, Венсан Пьяцца
Создатель Тейлор Шеридан
Второй сезон гангстерской драмы с Сильвестром Сталлоне завершится десятым эпизодом Reconstruction. Стоит ли ждать продолжения сериала от Тейлора Шеридана, пока не сообщается.
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