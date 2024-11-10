Неделя сериалов на КГ — главные новости 4–10 ноября

Штирлица в продолжении «Семнадцати мгновений весны» сыграет ИИ. По очень уважительной причине.

Джоан Роулинг не участвует в создании сериала по «Гарри Поттеру». Живите теперь с этим.

Сериал по игре Mass Effect от сценариста «Форсажа 9» ушёл в производство. Снимать будут для стриминга Amazon.

Сериал по роману «Преступление и наказание» поставил рекорд на «Кинопоиске». Оставшиеся эпизоды адаптации выйдут в конце ноября.

Silent Hill 2 против Dragon Age: The Veilguard: голосование на лучшую игру года в рамках Golden Joystick Awards 2024. Кино и сериалы по мотивам игр тоже выбираем.

«Пингвин» завершится битвой Оза и Софии (трейлер финала). Пришло время спасать свою ма.

Дэрил и Кэрол снова вместе в тизере третьего сезона «Ходячих мертвецов: Дэрила Диксона». Приключения продолжатся в следующем году.