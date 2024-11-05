Штирлица в продолжении «Семнадцати мгновений весны» сыграет ИИ

Недавняя новость о грядущей экранизации романов Юлиана Семёнова приросла новой интересной подробностью. В продолжении истории о легендарном советском разведчике Штирлице снова снимется Вячеслав Тихонов. Его образ воссоздадут при помощи ИИ, и уже ведутся переговоры по этому поводу с его дочерью.

Причина такого решение тривиальна — подходящей кандидатуры на роль не нашли. Всё, понимаете ли, не то. Есть по этому поводу и официальный комментарий — от генерального директора Первого канала Константина Эрнста:

К сожалению, все находки нами находками не были признаны. Поэтому мы решили воспользоваться взглядом в будущее. И сейчас мы находимся в переговорах с дочерью артиста для того, чтобы начать съёмочный процесс.

Сценарной адаптацией цикла романов Семёнова «Экспансия» займётся Артём Чащихин-Тоидзе («Замаячный»). Сериал расскажет о работе легендарного советского разведчика Максима Исаева в Испании и Южной Америке во время начала холодной войны.