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Один в Пустоши: звезда новогодних комедий «Один дома» Маколей Калкин появится во втором сезоне «Фоллаута»

Источник: 20th Century

Если бы этого актёра пригласили сразу сниматься в «Фоллаут», то сериал мог бы закончиться на первой серии — вторжение рейдеров в бункер потерпело бы сокрушительную неудачу. Но раз уж создатели не додумались то такого гениального хода, то придётся исправлять ситуацию во втором сезоне. Именно там появится в повторяющейся роли присоединившийся к актёрскому составу Маколей Калкин — тот самый малыш Кевин из новогодних комедий «Один дома». Об этом сообщает издание Deadline.

Калкин составит компанию вернувшимся после первого сезона коллегам Элле Пернелл, Аарону Мотену, Уолтону Гоггинсу, Кайлу Маклахлену, Мойзесу Ариасу и другим. Какая именно роль ему досталась, официально не сообщается, но по инсайдерской информации его персонаж будет похож на сумасшедшего гения. Съёмки второго сезона должны начаться в этом месяце.

«Фоллаут» является экранизацией серии видеоигр и рассказывает о непростом постапокалиптическом будущем, где люди выживают в радиоактивной Пустоши, оставшейся после ядёрной войны. Впрочем, некоторым повезло переждать самый опасный период в одном из многочисленных бункеров, построенных специально для этот случай. Сколько всего таких убежищ и в чём их истинное предназначение — ответы на эти вопросы являются одной из главных интриг сериала.

Теги
КастингОдин домаFallout
Комментарии (4)

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