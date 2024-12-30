Новые сериалы недели: драматичный Колин Фёрт и триллерный Ричард Армитедж

Среда, 1 января
триллер, драма, детектив
В ролях Розалинд Элизар, Эшли Уолтерс, Джессика Пламмер, Ричард Армитаж, Ленни Генри
Детектив Кэт Донован находит в приложении для знакомств своего жениха, пропавшего несколько лет назад — и понимает, что некоторым тайнам лучше оставаться в прошлом.
Детективный триллер являет собой экранизацию романа Харлана Кобена.
Четверг, 2 января
драма
В ролях Сэм Тротон, Колин Фёрт, Катрин Маккормак, Гарри Реддинг, Клер Браун, Роберт Кавана
21 декабря 1988 года рейс 103 авиакомпании Pan Am взрывается над шотландским городом Локерби через 38 минут после взлета. 259 человек погибает на борту и 11 на земле. Потерявший дочь доктор Джим Свайр ищет справедливости вместе с женой Джейн.
Колин Фёрт драматически скорбит и доискивается правды.
комедия
В ролях Джоэл Макхэйл, Велла Ловелл, Рави Патель, Грейс Палмер, Джерри Ди, Келли Огмундсон
Бывший полицейский после увольнения вынужден работать в службе контроля за животными. Ему и его команде предстоит столкнуться с хищниками и разобраться с владельцами домашних животных, которые не заботятся о своих питомцах.
Воскресенье, 5 января
мистика
В ролях Александра Даддарио, Джек Хьюстон, Тонгайи Чириса, Гарри Хэмлин, Бет Грант, Джен Ричардс
Создатель Эста Спэлдинг
Талантливый нейрохирург Роуэн выясняет, что она потомок древнего рода могущественных ведьм Нового Орлеана. Пытаясь совладать в пробудившимися в ней силами, героиня вдобавок сражается с таинственной пугающей сущностью, преследующей её семью из поколения в поколение.
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