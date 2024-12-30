Неделя сериалов на КГ — главные новости 23–29 декабря

Новая «Этерна» показала экшен и свежие кадры в ролике о создании сериала. Итоги масштабной переработки.

Инсайдеры: франчайз «Могучие рейнджеры» получит фильм-перезагрузку. А его премьера может состояться в конце 2026 года.

«Андор» стал самым дорогим проектом по «Звёздным войнам». Сопротивление Империи стоит всё дороже.

Мультсериал «Чемпионы» получил дату премьеры и трейлер. «Союзмультфильм» работает над новым проектом о командах-соперниках из своих мультфильмов, включая «Шайбу! Шайбу!!».

Топ лучших сериалов 2024 года по версии Metacritic. Только новинки.

«Метод 3» завершил съёмки и показал свежие кадры с Хабенским. Меглин беседует с таинственной дамой.