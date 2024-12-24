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«Метод 3» завершил съёмки и показал свежие кадры с Хабенским

Третий сезон психологического триллера «Метод», за который отвечает вернувшийся в проект Юрий Быков («Лихие»), завершил съёмки. По этому случаю «Кинопоиск» опубликовал несколько свежих кадров из продолжения. На кадрах Родион Меглин в исполнении Константина Хабенского беседует с незнакомкой. То ли это видение Меглина о Есене, то ли новая героиня истории.

А новичков в сюжете хватает — события третьего сезона разворачиваются спустя пять лет после произошедшего во втором. Родион Меглин за это время собрал целый особый отдел по ловле маньяков. И состоит он из... маньяков, которые работают парами, чтобы сдерживать друг друга. Метод работает, пока в отряд не попадает неспособная себя контролировать Лера (Анна Савранская).

Кадры из сериала «Метод» Кадры из сериала «Метод» Кадры из сериала «Метод» Кадры из сериала «Метод»
Теги
ГалереяМетод
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