«Метод 3» завершил съёмки и показал свежие кадры с Хабенским

Третий сезон психологического триллера «Метод», за который отвечает вернувшийся в проект Юрий Быков («Лихие»), завершил съёмки. По этому случаю «Кинопоиск» опубликовал несколько свежих кадров из продолжения. На кадрах Родион Меглин в исполнении Константина Хабенского беседует с незнакомкой. То ли это видение Меглина о Есене, то ли новая героиня истории.

А новичков в сюжете хватает — события третьего сезона разворачиваются спустя пять лет после произошедшего во втором. Родион Меглин за это время собрал целый особый отдел по ловле маньяков. И состоит он из... маньяков, которые работают парами, чтобы сдерживать друг друга. Метод работает, пока в отряд не попадает неспособная себя контролировать Лера (Анна Савранская).