Новые сериалы недели: детектив от Райана Джонсона возвращается

Понедельник, 5 мая
драма, детектив
В ролях Моррис Честнат, Рошель Эйтс, Питер Марк Кендалл, Ив Харлоу, Ричи Костер
Чёрный Ватсон завершает своё победное шествие на CBS. К сожалению, только временно. Сериал с Моррисом Честнатом в главной роли получил продление на второй сезон ещё в марте, несмотря на гнилые оценки как от критиков, так и от зрителей.
Четверг, 8 мая
детектив, драма
В ролях Наташа Лионн, Эдриан Броуди, Рон Перлман, Колтон Райан, Меган Сури, Брэндон Майкл Холл
Создатель Райан Джонсон
В центре истории — Чарли, обладающая невероятно развитым чутьём на ложь. Главная героиня отправляется в путешествие по стране, и по пути ей встречаются всякие-разные запутанные дела, раскрытием которых она и занимается. Сериал процедуральный и придерживается схемы «по загадке в неделю».
Непреодолимая тяга Райана Джонсона к детективам в перерывах между съёмками фильмов с Дэниэлом Крэйгом выливается в очередной сезон «Покерфейса». Уже по второй по счёту. Наташа Лионн в роли
Аллы Пугачёвой невероятно талантливого детектива-самоучки Чарли Кейл всё так же хороша, да и в целом, если верить первым посмотревшим, у сериала всё в порядке — 100% одобрения на Rotten Tomatoes говорят сами за себя.
Вместе с Лионн во втором сезоне снялись Синтия Эриво, Кумэйл Нанджиани, Джестин Теру, Джанкарло Эспозито, Мелани Лински, Аквафина, Сэм Ричардсон, Кэти Холмс, Джон Чо, Джон Малейни и Кори Хокинс.
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