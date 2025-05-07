Звезда «Крика» и «Скуби-Ду» Мэттью Лиллард обсуждает своё участие в хоррор-сериале «Кэрри»

Актёр Мэттью Лиллард, сыгравший в фильме «Жизнь Чака» по рассказу Стивена Кинга, может получить роль в экранизации другого произведения писателя. Лиллард ведёт переговоры о своём участии в сериале по роману ужасов «Кэрри». Эксклюзивной новостью об этом недавно поделился Deadline. Пока неизвестно, кого может сыграть актёр, известный по ролям в картинах «Крик», «Скуби-Ду» и «Пять ночей с Фредди».

Съёмки «Кэрри» стартуют этим летом в Ванкувере. Производством сериала занимается Amazon MGM Studios. Проект выйдет на стриминговом сервисе Prime Video.

Майк Флэнаган является сценаристом, шоураннером, исполнительным продюсером и одним из режиссёров адаптации. Саммер Х. Хауэлл («Охота на волка») получила роль Кэрри Уайт в сериале. Сиена Агудонг («Обитель зла») сыграет Сью Снелл.

Флэнаган был режиссёром и сценаристом фильмов «Игра Джералда» и «Доктор Сон» по романам Кинга, а также картины «Жизнь Чака». Среди других работ Флэнагана сериалы «Призраки дома на холме» и «Падение дома Ашеров».

«Кэрри» — первый изданный роман Кинга. Книга вышла в 1974 году. Новая адаптация хоррора станет первой в формате сериала.

В центре сюжета книги невзрачная старшеклассница Кэрри Уайт со способностями к телекинезу. Давление со стороны матери и постоянные издёвки сверстников лишь способствует развитию ее сверхъестественных способностей. На выпускном одноклассники решают жестоко подшутить над девушкой, что приводит к фатальным последствиям.

Первый фильм по книге с Сисси Спейсек в главной роли вышел в 1976-м. В 1999-м состоялся выход сиквела «Кэрри 2: Ярость» с Эмили Бергл. Следующая экранизация — с Анджелой Беттис — появилась в 2002-м. А премьера последнего на данный момент фильма «Кэрри» с Хлоей Морец состоялась в 2013-м. В российский прокат картина выходила под названием «Телекинез».

В 2026-м выйдет второй сезон сериала «Сорвиголова: Рождённый заново», в котором одну из ролей исполнит Лиллард.