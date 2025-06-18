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СЕРИАЛЫ
КОМИКСЫ
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Легендарный мультсериал «Человек-паук» 1994 года получил продолжение в виде комикса

Источник: Marvel Comics

Не секрет, что фанаты того самого легендарного мультсериала «Человек-паук» (Spider-Man: The Animated Series) 1994 года давно мечтали о продолжении, особенно после успешного первого сезона «Людей Икс '97». В анимационном виде мы его не дождёмся, поэтому Marvel Comics объявило о том, что история перелетит в комикс.

Называться ограниченная серия из четырёх (или пяти, некоторые новостные источники сообщают разную информацию) будет просто — Spider-Man '94. Сюжет начнётся с того места, где в 1998 году произошла развязка оригинального сериала: после спасения мультивселенной наш герой отправился на поиски Мэри Джейн вместе с Мадам Паутиной.

Обещают, что серия вернёт не только Паркера и Мэри в Нью-Йорк, но также столкнёт Паучка с двумя культовыми злодеями, которые впервые появятся именно в этой вселенной. И судя по обложке, где стенолаз с рыжей красавицей летят среди злодеев (хотя Чёрную Кошку и Морбиуса к ним не припишешь), одним из новичков вселенной станет энергетический вампир Морлан. Вот он, стоит за Кошкой. Этот персонаж появился в паучьих комиксах в начале 2000-х. Его придумали сценарист Дж. М. Стражинский и художник Джон Ромита-младший.

Морлан охотился за героем для того, чтобы поглотить его жизненную энергию. Причем ему нужны были именно силы так называемых «тотемов» — людей с со способностями животных. Среди которых Паук и оказался. Первое столкновение с эти энергососом Пит пережил с трудом, так как тот был очень сильным и казался неуязвимым. Потом плохиш периодически возвращался в комиксы чтобы дальше портить жизнь герою.

Автором сценария стал давний ветеран «Паука» (и один из авторов оригинального мультсериала) Дж. М. ДеМаттейс (Kraven's Last Hunt), художником — Джим Тоу (Spider-Verse vs. Venomverse). Обложки к первому выпуску нарисовали Ник Брэдшоу, Рон Лим и Джон Тайлер Кристофер.

Официальная аннотация от Marvel к «Человеку-пауку '94» следующая:

После поисков в самых разных уголках мультивселенной Питер Паркер — удивительный, потрясающий, радиоактивный паутиноголовый (он же Человек-Паук)— возвращается на улицы Нью-Йорка со своей возлюбленной Мэри Джейн Уотсон на буксире!

Но что это? Один из этих злодеев не похож на других: станьте свидетелем дебюта в этой вселенной не одного, а аж двух величайших врагов Человека-паука из комиксов!

Легендарный автор «Паука» Джей М. ДеМаттейс и восходящая звезда-художник Джим Тоу подарят вам возвращение, которого вы ждали тридцать лет! И вы даже не представляете, какие повороты сюжета ожидают вашего дружелюбного соседа Человека-паука! Доставайте свои фигурки и усаживайтесь перед телевизором, ведь мы возвращаем вас в величайшую эпоху анимационного телевидения о супергероях в истории!

Цитата из пресс-релиза

ДеМаттейс высказался насчёт возвращения к легендарной итерации приключений знаменитого героя:

Мультсериал «Человек-паук» 1990-х годов стал одной из любимых всеми истории о Паучке — он познакомил целое поколение с Питером Паркером и его вселенной. И я рад снова окунуться в эту вселенную.

Мы рассматриваем это как следующий сезон сериала, что означает появление новых злодеев, новых проблем, новых приключений для Питера. И при этом мы делаем всё возможное, чтобы остаться верными творческому духу, который заложили Джон Семпер и компания в оригинальном сериале.

Первый выпуск унесёт вас в детство 3 сентября.

Теги
КомиксыЧеловек-паукMarvel
Комментарии (7)

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