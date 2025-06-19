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Сериал Дэвида Финчера «Охотник за разумом» может закончиться несколькими полнометражными фильмами

Источник: Netflix

Приятно знать, что где-то далеко душа творца, которая несомненно есть у Дэвида Финчера, болит за недоведённый до конца сериальный проект — криминальное шоу «Охотник за разумом».

Сериал, повествующий о том, как агенты ФБР проводят серию интервью с пойманными маньяками, чтобы понять их образ безумия, что может пригодиться в поимке ещё тех, кто находится на свободе, прожил два сезона. Финала у «Охотников за разумом» не было — для Netflix он обходился дорого, а выхлопа давал, видимо, не так много, как стримингу хотелось. Хотя все, кто смотрели, были в восторге.

Так вот, звезда «Охотников» Холт Маккэллани утверждает, что не всё потеряно:

Пару месяцев назад я встречался с Дэвидом Финчером в его офисе, и он сказал, что есть шанс вернуться с тремя 2-часовыми фильмами. Но пока это только шанс. Знаю, что авторы работают над сценариями, но сперва, сами понимаете, они должны прийтись по душе Дэвиду.

Актёр, кстати, тоже должен сыграть у Финчера в продолжении «Однажды... в Голливуде» с Брэдом Питтом в главной роли. Сценарий фильма написал режиссёр первой части Тарантино, Питт убедил Квентина отдать рукопись в руки Дэвида, который сейчас находится в эксклюзивных отношениях с платформой Netflix.

Теги
Охотник за разумомДэвид ФинчерКвентин Тарантино
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Источник фотографий: Depositphotos

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