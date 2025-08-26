Создатели «Кобры Кай» экранизируют легендарного «Рыцаря дорог»

Создатели сериала «Кобра Кай» на деле показали, что обладают особым талантом — возвращать к полноценной и процветающей жизни любимые франчайзы, которые долгое время не подавали признаков разумной деятельности.

Джон Харвитц, Хейден Шлоссберг и Джош Хилд хотят повторить этот фокус во второй раз — но уже с другой популярной интеллектуальной собственностью 80-х — сериалом «Рыцарь дорог» (Knight Rider). Теперь — сразу на большие экраны.

Хилд, Харвитц и Шлоссберг напишут сценарий, потом Хилд отойдёт в сторону, а двое остальных ещё и срежиссируют постановку.

В оригинальном сериале, который показывали на канале NBC с 1982 по 1986 годы, Дэвид Хассельхофф играл Майкла Найта — детектива, который становится агентом организации FLAG и получает KITT — сильно модифицированный спортивный автомобиль «Транс Ам» с искусственным интеллектом. Конечно, у преступности не было шансов.

У сериала была также запоминающаяся музыкальная тема.

«Кобра Кай» стала настоящим феноменом — сериал продержался аж 6 сезонов на платформе Netflix. Шоу вернуло всех главных героев из оригинальных фильмов, которых сыграли Ральф Маччио, Уильям Забка и Ванесса Рубио.

Так что в экранизацию «Рыцаря дорог» Хассельхоффа позвать просто обязаны.