 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Снегурки Кристен Белл и Даниэла Мелшиор разделят с Дэвидом Харбором «Жестокую ночь 2» Дурсли и Гарри в зоопарке на съёмках сериала «Гарри Поттер» (фото) КГ играет: Dread Flats Инопланетное сафари в новом трейлере фильма «Хищник: Планета смерти» Новый «Ледниковый период» достигнет «Точки кипения» зимой 2027 года
• • •
 
3
СЕРИАЛЫ
КОМИКСЫ
682

Сериалы телеканала «ТВ3» получили продолжение в комиксах от издательства Bubble

Источник: Bubble Comics

Новость для тех, кто смотрит сериалы телеканала «ТВ3». Оный и издательство Bubble Comics объявили о сотрудничестве: сериалы «Кордон», «Ронин» и «Лиса» получат комиксы-продолжения в виде графических романов.

Пресс-релиз сообщает, что главные и второстепенные герои и второстепенные герои получат новые сюжетные арки. А завершится всё это большим совместным кроссовером. Всё как у лучших издателей комиксов, да. Да и для баббловцев подобное не в новинку.

Роман Котков, главный редактор Bubble, прокомментировал коллаборацию:

Комиксы по мотивам фильмов, мультфильмов, сериалов и игр — один из ключевых сегментов мирового рынка. Такой формат помогает не только привлечь новую аудиторию, но и работать с историями, которые слишком затратны для экранизации. Сегодня любой истории тесно в рамках одного медиа, а для авторов перенос сюжета в другой формат — всегда интересный опыт.

«Ронин», «Кордон» и «Лиса» с их яркими героями, тайнами и долей мистики отлично подходят для этого. Обычно в России комиксы по кино ограничиваются приквелами, но вместе с ТВ-3 мы создаём абсолютно новые арки, верные духу оригинала».

Ольга Медведева — PR-директор «ТВ-3» — поведала и о пропагандистской функции этих комиксов. Через них канал хочет показать аудитории главные и положительные качества протагонистов, вдохновив на добрые дела. Елена Голдаева, директор по маркетингу, подчеркнула уникальность коллаборации:

Это первый случай, когда российский телеканал развивает свои сериалы в таком формате, объединяя их в единую историю через масштабный кроссовер. Мы уверены, что такой подход станет заметным событием на рынке и задаст новый вектор для кросс-медийных проектов. Для нас это не просто эксперимент, а шаг к созданию долгоживущей и расширяемой вселенной, где у любимых героев всегда найдётся место для новых историй. И мы рады реализовывать этот проект вместе с командой Bubble, которая уже давно зарекомендовала себя на рынке как создатель настоящий комиксовых блокбастеров.

Сценарист Алексей Волков («Мрак», «Вор Теней», «Майор Игорь Гром») надеется, что сотрудничество Bubble и «ТВ3» даст плоды:

Три отдельных выпуска и финальный кроссовер сложатся в единую мини-серию. А если читатели проявят интерес, она может вырасти во что-то большее.

Мы надеемся, что зрители сериалов заинтересуются комиксами и через знакомых героев откроют для себя этот формат. И наоборот — поклонники комиксов смогут открыть для себя сериалы ТВ-3, ведь по сути их сюжеты уже очень близки к супергероике.

Информации о творческих командах и датах выхода комиксов пока что нет.

Теги
КомиксыBubble Comics
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

1Крууууто! Легендарный Эш Уильямс встретится с вечными подростками из комиксов «Арчи» 1Брейниак пытает Супермена галлюцинациями и пытается промыть ему мозги в Absolute Superman #11 1Cтрашная российская игра «Лихо одноглазое» прорвётся и в мир комиксов 1Питер Паркер отправился приключенствовать в космосе на страницах свежего выпуска The Amazing Spider-Man

Тоже интересно

4Долой ответственность! The Dark Pictures: Directive 8020 позволит отматывать принятые решения 5Второй сезон аниме «Моя геройская академия: Вне закона» выйдет в 2026 году 10Death Stranding 2: On the Beach вышла — смотрим релизный трейлер и читаем, что о сиквеле думают критики 0Не убить, если хорошо продаётся: комикс Kill All Immortals от Dark Horse получил продолжение 53Опять без Дэнни Бойла: трейлер ужастика «28 лет спустя: Храм костей»

Далее на КГ

8
В тизере второго сезона «Лэндмена» у затюканного Билли Бобa Торнтона появляется злой босс Деми Мур
 1
Стриминг Prime Video гарантирует съёмки первого сезона сериала по игре Life Is Strange
 2
«Заклятие 4: Последний обряд» напоследок расшевелил американский прокат
 19
Ремейк «Скалолаза» без Сильвестра Сталлоне уже готовит сиквел
 0
КГ играет: Nier: Automata, часть 1
 3
Черепашки-ниндзя сели на скамью подсудимых в новом выпуске своего комикса
 22
«Горец» Генри Кавилла не сможет обойтись без бессмертного африканца Джимона Хонсу
 26
Бросили малютку Чужого: продолжение «Ромула» будет снимать другой режиссёр
 0
Телеролик аниме «Ванпанчмен» про сильнейшего супергероя раскрыл дату премьеры третьего сезона
 1
«Магическая битва» — дата выхода, тизер и другие подробности третьего сезона
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Возвращение The C64 Mini в чёрном — стиль и куча игр
 
Аниме Манга «Ведьмнадзор», по которой выходит аниме, обновила тираж
 
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 
Кино Сценарий «Бэтмена. Часть 2» полностью готов: теперь начинается самое сложное
 
Кино Супермен и Молот Боравии сражаются в отрывке из первого фильма обновлённой киновселенной DC
 
Кино Отменённый движением #MeToo режиссёр Брайан Сингер вернулся к съёмкам фильмов
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 689: «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», детектив с пенсионерами, Sisu против Советского Союза
 
2ЕВА
 
 
0Телеовощи – 615: Рахат-лукум и волшебный камень
 
0Ноль кадров в секунду – 594: Бронегрудь и неправильная тряска
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 688: Пиксаровский «Элио», «Эники-Беники», новая «Рыжая Соня», «Плагиатор» Антона Мегердичева
 
3ЕВА – 648: Чувства — это аргумент
 
0Телеовощи – 614: Доктор Кот
 
3Ноль кадров в секунду – 593: Прожуй и расскажи
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 687: «Эддингтон» Ари Астера, «Ночь наступает всегда», причина провала «Белоснежки», «Супермен» дома
 
0Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru