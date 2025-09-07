Сериалы телеканала «ТВ3» получили продолжение в комиксах от издательства Bubble

Новость для тех, кто смотрит сериалы телеканала «ТВ3». Оный и издательство Bubble Comics объявили о сотрудничестве: сериалы «Кордон», «Ронин» и «Лиса» получат комиксы-продолжения в виде графических романов.

Пресс-релиз сообщает, что главные и второстепенные герои и второстепенные герои получат новые сюжетные арки. А завершится всё это большим совместным кроссовером. Всё как у лучших издателей комиксов, да. Да и для баббловцев подобное не в новинку.

Роман Котков, главный редактор Bubble, прокомментировал коллаборацию:

Комиксы по мотивам фильмов, мультфильмов, сериалов и игр — один из ключевых сегментов мирового рынка. Такой формат помогает не только привлечь новую аудиторию, но и работать с историями, которые слишком затратны для экранизации. Сегодня любой истории тесно в рамках одного медиа, а для авторов перенос сюжета в другой формат — всегда интересный опыт. «Ронин», «Кордон» и «Лиса» с их яркими героями, тайнами и долей мистики отлично подходят для этого. Обычно в России комиксы по кино ограничиваются приквелами, но вместе с ТВ-3 мы создаём абсолютно новые арки, верные духу оригинала».

Ольга Медведева — PR-директор «ТВ-3» — поведала и о пропагандистской функции этих комиксов. Через них канал хочет показать аудитории главные и положительные качества протагонистов, вдохновив на добрые дела. Елена Голдаева, директор по маркетингу, подчеркнула уникальность коллаборации:

Это первый случай, когда российский телеканал развивает свои сериалы в таком формате, объединяя их в единую историю через масштабный кроссовер. Мы уверены, что такой подход станет заметным событием на рынке и задаст новый вектор для кросс-медийных проектов. Для нас это не просто эксперимент, а шаг к созданию долгоживущей и расширяемой вселенной, где у любимых героев всегда найдётся место для новых историй. И мы рады реализовывать этот проект вместе с командой Bubble, которая уже давно зарекомендовала себя на рынке как создатель настоящий комиксовых блокбастеров.

Сценарист Алексей Волков («Мрак», «Вор Теней», «Майор Игорь Гром») надеется, что сотрудничество Bubble и «ТВ3» даст плоды:

Три отдельных выпуска и финальный кроссовер сложатся в единую мини-серию. А если читатели проявят интерес, она может вырасти во что-то большее. Мы надеемся, что зрители сериалов заинтересуются комиксами и через знакомых героев откроют для себя этот формат. И наоборот — поклонники комиксов смогут открыть для себя сериалы ТВ-3, ведь по сути их сюжеты уже очень близки к супергероике.

Информации о творческих командах и датах выхода комиксов пока что нет.