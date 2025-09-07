В тизере второго сезона «Лэндмена» у затюканного Билли Бобa Торнтона появляется злой босс Деми Мур

Сервис Paramount+ выкатил тизер-трейлер второго сезона популярного сериала «Лэндмен», который выходит на стриминге 21 ноября этого года. Ролик небольшой, но со своей задачей справляется — показывает, что у главного героя в исполнении Билли Боба Торнтона не видно конца края проблем:

Судя по всему, заметно увеличится экранное присутствие героини Деми Мур раз уж она теперь возглавляет компанию, которой руководит центральный персонаж, что тоже повлечет за собой ворох неприятностей. Но есть и светлые моменты — протагонист теперь может жаловаться на свою загруженную жизнь по телефону своему отцу. Последнего изображает Сэм Эллиот, новичок сериала.