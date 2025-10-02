 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
СЕРИАЛЫ
Киллиан Мёрфи спродюсирует ещё два сезона сериала «Острые козырьки», но уже про следующее поколение Шелби

Источник: BBC Two

Сериал «Острые козырьки» передаст повествовательную эстафету следующему поколению.

Сиквелное шоу от сценариста-создателя Стивена Найта развернёт своё сюжетное полотно в Великобритании 1953 года. Стриминговые сервисы Netflix и BBC заказали сразу два сезона. Актёрский состав пока не раскрывают, но звезда оригинального сериала Киллиан Мёрфи, если это кого-то утешит, остаётся в качестве исполнительного продюсера.

После разрушительных бомбардировок во время Второй мировой Бирмингем отстраивают из стали и бетона. В новой эре «Острых козырьков» желание разных сторон прибрать к рукам проект реконструкции Бирмингема превращается в жестокое соревнование грандиозных масштабов.

Город предоставляет беспрецедентные возможности и соответствующую опасность, а семья Шелби окажется в самом центре.

Каждый сезон будет состоять из 6 часовых эпизодов.

Также в 2026 году должна выйти полнометражная экранизация, где Киллиан исполняет главную роль.

Теги
Острые козырькиКиллиан МёрфиСтивен Найт
Комментарии (3)

