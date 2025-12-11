Идрис Эльба спасает заложников под землёй в трейлере второго сезона сериала «Захваченный рейс»

Сервис AppleTV поделился первым трейлером второго сезона сериала «Захваченный рейс», который прибывает на платформу стриминга уже 14 января.

Сложно не отметить недальновидность локализаторов, ошибочно полагавших, что сериал ограничится одним сезоном, поэтому переименовавшим шоу в «Захваченный рейс». Ведь действие предыдущих приключений разворачивалось на самолёте в воздухе. А теперь весь экшен с очередным захватом заложников происходит в берлинском метрополитене.

Персонажу Идриса уже пора пользоваться только личным транспортом. Впрочем, тогда нельзя будет продлить сериал на третий сезон: