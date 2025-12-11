 
 
Поиск
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Сериалы телеканала «ТВ3» получили продолжение в комиксах от издательства Bubble Райан Гослинг и Флинн Грей на новом фото со съёмок «Звёздных войн: Старфайтер» Время Дуэйна Джонсона и Галь Гадот прошло: «Кей-поп-охотницы на демонов» обошёл по просмотрам «Красное уведомление» Серия Rook: Exodus вернётся этой осенью с новым сюжетом Netflix обязательно уничтожит Голливуд и кинотеатры: Paramount Pictures готовится спасти нас всех, заплатив $ 108,4 млрд
СЕРИАЛЫ
262

Идрис Эльба спасает заложников под землёй в трейлере второго сезона сериала «Захваченный рейс»

Сервис AppleTV поделился первым трейлером второго сезона сериала «Захваченный рейс», который прибывает на платформу стриминга уже 14 января.

Сложно не отметить недальновидность локализаторов, ошибочно полагавших, что сериал ограничится одним сезоном, поэтому переименовавшим шоу в «Захваченный рейс». Ведь действие предыдущих приключений разворачивалось на самолёте в воздухе. А теперь весь экшен с очередным захватом заложников происходит в берлинском метрополитене.

Персонажу Идриса уже пора пользоваться только личным транспортом. Впрочем, тогда нельзя будет продлить сериал на третий сезон:

Теги
ВидеоЗахваченный рейсИдрис Эльба
Комментарии (1)

7С небес под землю: второй сезон «Захваченного рейса» с Идрисом Эльбой получил тизер

Игры Atari выпустит Intellivision Sprint с 45 встроенными играми
 
Кино Василий Фет опять в деле! Кевин Дюран сыграет в экранизации страшных рассказов Гильермо дель Торо и Чака Хогана
 
Самая дерзкая антигероиня вселенной DC получила суперспособности во втором выпуске DC K.O.
 
Чёрные-чёрные «Звёздные войны»: Marvel объявило особую двойную обложку в честь месяца чёрной истории
 
Мрачный взрослый комикс «Джокер/Харли: Злой умысел» внезапно отменили
 
Кино Возмужавшая Сидни Суини идёт к победе в трейлере боксёрской драмы «Кристи Мартин»
 
