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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Хавьер Бардем и Стивен Спилберг работают над мини-сериалом «Кортес»

Потоковый сервис Amazon заказал съёмки мини-сериала «Кортес». Титульную роль сыграет оскаровский лауреат Хавьер Бардем («Старикам тут не место», «мама!»), а одним из исполнительных продюсеров числится Стивен Спилберг («Первому игроку приготовиться»).

Четырёхсерийная историческая эпопея расскажет о легендарном испанском конкистадоре и путешественнике Эрнане Кортесе, возглавившем экспедицию в самое сердце империи ацтеков. Драма попытается раскрыть неоднозначность главного героя. С одной стороны, Кортес был великим завоевателем, расширившим границы Испанской империи. С другой, он повинен в массовых смертях и падении одной из величайших древних цивилизаций нашего мира.

Сценарий написал Стивен Зеллиан («Список Шиндлера»), взяв за основу текст полувековой давности, когда-то сочинённый знаменитым опальным писателем и сценаристом Далтоном Трамбо. Бардем, Зеллиан и Спилберг вместе с Дэррилом Фрэнком и Джастином Фолви выступают исполнительными продюсерами проекта. В производственном процессе участвует студия Amblin Television.

К слову, четыре года назад одноимённую многосерийную драму с Бенисио дель Торо в главной роли задумывал снять Мартин Скорсезе для кабельного канал HBO, но этим планам не суждено было воплотиться в жизнь.

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Кортес
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